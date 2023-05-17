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Сотрудники ГНС в Бишкеке изъяли 2,8 тыс. пачек контрафактных сигарет

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе рейдовых мероприятий в городе Бишкеке на территории торгового комплекса "Берекет Универсал" выявили факт продажи контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, всего из нелегального оборота изъято 2 тыс. 818 пачек сигарет и 685 единиц одноразовых электронных сигарет.

В отношении предпринимателей будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.

ГНС напоминает, что за оборот сигарет без акцизных марок в соответствии законодательством Кыргызской Республики предусмотрено наказание. Так, при обороте до 500 единиц немаркированной продукции накладывается штраф в размере 65 тыс. сомов, за 500 и более единиц немаркированной продукции грозит лишение свободы сроком до 5 лет.


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URL: https://www.vb.kg/429605
Теги:
ГНС, табак, Бишкек
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