Ярмарка ко Дню матери пройдет в Бишкеке

В Бишкеке 19 мая 2023 года пройдет благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу" с участием пожилых людей, приуроченная ко Дню Матери.

Как сообщила представитель ОО "Ресурсный центр для пожилых" Юлия Соломатина, организаторами мероприятия выступают Международная геронтологическая сеть "AgeNet International" совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, при поддержке мэрии города Бишкек.

Мероприятие направлено на популяризацию активного долголетия и повышение качества жизни пожилых граждан.

В мероприятии примут участие около 50 групп самопомощи пожилых людей из Иссык-Кульской, Чуйской областей и города Бишкек, которые представят изделия из войлока, шерсти, сувенирной национальной продукции и много другое.

В программу мероприятия войдет: концерт с участием артистов и талантливых творческих коллективов художественной самодеятельности, беспроигрышная лотерея, оздоровительная гимнастика, выставка информационно-образовательных материалов по НИЗ и вакцинации COVID-19, шахматный турнир, консультации специалистов Эндокринологического Центра при МЗ КР по профилактике и лечению сахарного диабета, кроме того участники и гости мероприятия смогут получить консультации у специалистов по вопросам вакцинации и своего здоровья.

Организаторы приглашают всех принять участие в ярмарке и поддержать участников, купив продукцию, изготовленную "добрыми руками" наших бабушек!

Контактное лицо: Юлия Саломатина, ОО "Ресурсный центр для пожилых", тел.: 0555 132 937