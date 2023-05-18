Кыргызстанца осудили за наемничество

Первомайский районный суд на десять лет отправил в исправительную колонию кыргызстанца, недавно вернувшегося из России.

Согласно обвинительному заключению, 30-летний А., уроженец Джалал-Абадской области, в июне 2022 года "принял для себя решение вступить в ряды вооруженных группировок ЛНР для участия в конфликте между Российской Федерацией и Украиной за определенное денежное вознаграждение.

29 июля он был зачислен на воинскую службу в должности заместителя командира боевой машины с ежемесячным денежным довольствием в размере 180 000 рублей. В тот же день А., получив необходимое специальное обмундирование в виде бронежилета, а также автомат Калашникова и пистолет Макарова с боеприпасами, был передислоцирован в поселок Горск, где был задействован в разведывательных операциях с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В течение следующего месяца под руководством инструкторов прошел курсы боевой подготовки и освоил навыки использования различных видов огнестрельного оружия. При этом занимался обеспечением минометных установок и боеприпасов к ним на передовой линии фронта.

5 ноября 2022 года уволен в отставку на основании рапорта об увольнении, после чего покинул территорию ЛНР и через Москву вернулся в Бишкек".

11 января 2023 года за А. пришли сотрудники ГКНБ.

В суде А. рассказал, что приехал в Москву на заработки еще в 2010 году. Был разнорабочим, потом складовщиком, затем недалеко от посольства Кыргызстана открыл авиакассу. С началом российской специальной военной операции авиасообщение было приостановлено, А. обанкротился, офис пришлось закрыть. А чтобы начать новый бизнес, ему был нужен российский паспорт. Другого способа его получить, кроме как завербоваться на воинскую службу, А. не видел.

Пять месяцев, что числился на службе, ни в каких боевых действиях не участвовал, всегда находился при военкомате. Оружие ему выдали, как и всем, но пустить его в ход ни разу не довелось. Наведывался в соседний поселок, чтобы раздать гуманитарную помощь местным бабушкам и дедушкам, а больше А., по его словам, ни в чем не виноват.

Осенью прошлого года подал рапорт об увольнении, так как дома тяжело заболел отец и надо было срочно возвращаться в Бишкек.

А. признан виновным в преступлении, которое квалифицируется как "участие без разрешения соответствующих органов государственной власти в вооруженных конфликтах других государств с целью получения материального вознаграждения". То есть в наемничестве.

В качестве обстоятельств, смягчающих вину А., суд учел его молодость и несудимость. А также признание вины и чистосердечное раскаяние. Но наказание все-таки назначил в пределах санкции соответствующей статьи Уголовного кодекса.

А. приговорен к десяти годам исправительной колонии общего режима.