Бывший премьер-министр Пакистана и глава Пакистан Техрик-и-Инсаф (ПТИ) Имран Хан, обращаясь к нации в субботу, сказал, что люди должны понять, какие зверства были совершены в Восточном Пакистане (ныне Бангладеш).

"Сегодня мы должны понять, что произошло в Восточном Пакистане и какие зверства были совершены. Партии, которая получила там большинство и должна была стать премьер-министром, было отказано в праве", - сказал глава ПТИ.

"Мы потеряли половину страны. Мы не можем представить себе ущерб, нанесенный стране. Потому что люди принимают решения за закрытыми дверями, горстка людей, которые не знают, как работает весь остальной мир, принимает решения", - сказал Хан.

"Поскольку нынешние правители Пакистана хотели продвигать свой собственный нарратив, что протестующие - это бунтовщики, они закрыли социальные сети, Facebook, Twitter, интернет-сервисы. Мы не можем себе представить, какой ущерб был нанесен экономике страны. Вот что произошло тогда в Восточном Пакистане", - добавил он.

25 марта 1971 года пакистанская армия начала операцию "Прожектор", в ходе которой пакистанская армия и ее военные провели спланированную военную операцию, в результате которой намеренно пострадали сотни тысяч тогдашних соотечественников из Восточного Пакистана, ныне граждан Бангладеш.

По данным The Friday Times, геноцид 1971 года был разрушительным для репутации Пакистана. Однако пакистанские генералы до сих пор не признают массовую резню, которую они устроили 50 лет назад. Западный Пакистан под руководством генерала Тикка Хана и генерала Хана Ниази несет ответственность за гибель более трех миллионов бенгальцев и изнасилование около 400 000 женщин по всему региону.

Комментарии Имрана Хана очень откровенны. В нынешнем Пакистане, как и в Бангладеш, есть белуджи, синдхи и пахтуны, которых пытали, мучили и убивали, чьи женщины были изнасилованы без всякой ответственности со стороны пакистанской армии, которая считает себя выше всех законов. Наступает время, когда пакистанская армия станет объектом полной ненависти для простых пакистанцев, а также для благополучных, но здравомыслящих людей этой страны. Этот голый танец насилия не может продолжаться вечно и должен когда-то закончиться по закону природы. Пакистан обязательно сломается, но когда - покажет только время. Конечно, сейчас, чтобы сохранить контроль над страной, ее делами и прочим бизнесом, генералы вступят в сговор с Китаем и, возможно, им поможет дракон, чтобы продлить свое правление, но храбрый народ страны в конечном итоге одержит победу и получит свободу не только от тиранов, но и от злобной психики опиума ложной религии, ненависти, фанатизма и высокомерия.

Впервые пакистанский политик признал геноцид в Бангладеш в 1970-71 годах. Отчет комиссии Хамудура Рехмана был опубликован в Индии только после того, как он был продан Катару за 15000 долларов офицером пакистанской армии. Официально он так и не был рассекречен в Пакистане. Пакистанские генералы повторяют опыт Западного Пакистана в Белуджистане, Синде и КПК. Последствия этого можно только представить.