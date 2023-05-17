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На бишкекской свалке полностью потушили возгорание

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- Бакыт Стамов
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На городской свалке полностью потушили возгорание. Мэрия Бишкека полностью потушила задымления возгораний, которые образуются в активной части свалки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"12 апреля к процессу подключились и волонтеры, которые оказали огромную поддержку. Это стало возможным благодаря применению новых технологий, в частности, метода технотиросирования.

Сейчас на территории полигона продолжают наводить порядок, также строят забор по всему периметру свалки.

По проекту, который реализуется совместно с ЕБРР "Управление системой ТБО" ведется работа по рекультивации старого полигона и строительству новой ячейки для складирования отходов после сортировки.

Отметим, что работа ведется под контролем Президента КР С. Жапарова и мэра столицы Э. Абдыкадырова".


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URL: https://www.vb.kg/429615
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