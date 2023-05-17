Служба охраны МВД КР предотвратила преступление в бишкекском магазине, сообщает пресс-служба ведомства.

"16 мая 2023 года около 22:00 часов вечера в ПЦО Службы охраны МВД КР поступила информация о том, что неизвестный попытался похитить деньги из кассы одного из магазинов Бишкека. В этот момент, сработала тревожная кнопка, после получения сигнала тревоги, группа Полка ведомственной милиции Службы охраны выехала на место происшествия.

По приезду установлено, неизвестный гражданин, проник в магазин, в котором находился кассир, готовящийся к закрытию. Злоумышленник

применил силу, открыл кассу и попытался похитить деньги.

В результате оперативных действий задержан К.Ю.В. 1977 года рождения, который доставлен в территориальный пункт милиции Свердловского района города Бишкек и передан следственной службе".