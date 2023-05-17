Садыр Жапаров вылетел с государственным визитом в Китай

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 17 мая, с государственным визитом вылетел в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент в рамках визита также примет участие в Саммите "Китай-Центральная Азия".
В ходе визита, который продлится в период с 18 по 20 мая текущего года, запланированы двусторонние переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудят углубление и расширение сотрудничества по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Также планируются встречи президента Садыра Жапарова с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином и другими официальными лицами и бизнес-кругами КНР.
В составе официальной делегации Кыргызской Республики:
Айгуль Жапарова - супруга президента;
Жээнбек Кулубаев - министр иностранных дел;
Муратбек Азымбакиев - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента;
Актилек Мусаева - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике;
Айбек Джунушалиев - начальник управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;
Азамат Осмонов - начальник управления контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;
Аскарбек Джаныбеков - министр сельского хозяйства;
Алтынбек Максутов - министр культуры, информации, спорта и молодежной политики;
Талантбек Иманов - министр цифрового развития;
Тилек Текебаев - министр транспорта и коммуникаций;
Данияр Амангельдиев - министр экономики и коммерции;
Таалайбек Ибраев - министр энергетики;
Умбриэль Темиралиев - директор Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики;
Самат Исабеков - председатель Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
Эмилбек Абдыкадыров - мэр города Бишкек;
Бакытбек Жетигенов - мэр города Ош".