Садыр Жапаров вылетел с государственным визитом в Китай

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 17 мая, с государственным визитом вылетел в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент в рамках визита также примет участие в Саммите "Китай-Центральная Азия".

В ходе визита, который продлится в период с 18 по 20 мая текущего года, запланированы двусторонние переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудят углубление и расширение сотрудничества по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Также планируются встречи президента Садыра Жапарова с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином и другими официальными лицами и бизнес-кругами КНР.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

Айгуль Жапарова - супруга президента;

Жээнбек Кулубаев - министр иностранных дел;

Муратбек Азымбакиев - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента;

Актилек Мусаева - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике;

Айбек Джунушалиев - начальник управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;

Азамат Осмонов - начальник управления контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;

Аскарбек Джаныбеков - министр сельского хозяйства;

Алтынбек Максутов - министр культуры, информации, спорта и молодежной политики;

Талантбек Иманов - министр цифрового развития;

Тилек Текебаев - министр транспорта и коммуникаций;

Данияр Амангельдиев - министр экономики и коммерции;

Таалайбек Ибраев - министр энергетики;

Умбриэль Темиралиев - директор Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики;

Самат Исабеков - председатель Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики;

Эмилбек Абдыкадыров - мэр города Бишкек;

Бакытбек Жетигенов - мэр города Ош".