Президент Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Китай (фото)

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 17 мая, с государственным визитом прибыл в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, борт главы государства приземлился в международном аэропорту "Сяньян" города Сиань.

Садыра Жапарова и первую леди Айгуль Жапарову встретил министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин.

Здесь же для высоких гостей была представлена короткая концертная программа.

Напомним, что в ходе государственного визита глава государства примет участие в работе Саммита "Центральная Азия-Китай", проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, также запланированы встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином и другие официальные мероприятия.

Мероприятия государственного визита президента Садыра Жапарова пройдут в трех китайских городах - Сиань, Пекин, Цзинань.