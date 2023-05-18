В Бишкеке во время рейда выявили 56 безнадзорных детей

В столице продолжаются совместные рейды по выявлению несовершеннолетних, беспризорных, работающих и детей, которые просят милостыню. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, масштабный ночной рейд в Первомайском районе проходил три дня с участием представителей комиссии по делам детей, управления соцразвития района, инспекции по делам несовершеннолетних, центра образования и МТУ.

Инспекцией охватили центральную площадь "Ала-Тоо", 10 ночных заведений и интернет клубы, а также улицы в квадрате начиная по Байтик-Баатыра от Ахунбаева до Жибек-Жолу и по пр.Манаса от Жибек-Жолу до Ахунбаева.

Таким образом, выявлено 56 несовершеннолетних, из них 30 переданы законным представителям при этом составлены протоколы и проведены разъяснительные беседы, 26 доставлены в центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, до установления личности, выяснения обстоятельств и причин нахождения на улице в ночное время суток и передачи законным представителям.

По итогам проведенных оперативно-профилактических мероприятий сделают анализ выявленных детей и подростков района, также окажут содействие по предоставлению соответствующей социальной помощи их семьям и направлены письма по месту жительства выявленных детей для взятия на контроль.

В столице работают горячие линии поддержки детей и семьи:

- Первомайский район: 0(312) 67-03-86;

- Ленинский район: 0(312) 88-38-99;

- Свердловский район: 0(312) 53-05-76;

- Октябрьский район: 0(312) 51-03-75.

Центр помощи детям: 0(312) 54-29-34, 44-25-10, 44-25-74, (0555) 69-13-12.

Горячая линия министерства труда и социального развития: 111