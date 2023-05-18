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К автоматизированной информсистеме подключены 74 роддомов Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Автоматизированная информационная система (АИС) "Медицинское свидетельство о рождении" уже содержит информацию более чем о 110 тысяч фактах рождений, совершенных в различных организациях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в настоящее время к системе подключены все 74 государственных родильных домов, а также более 90% частных родильных домов по всей стране.

Цель работы АИС - обеспечение точной и надежной системы регистрации и учета фактов рождения в различных организациях. Это позволяет ускорить процесс выдачи свидетельств о рождении, гарантируя их своевременное получение семьями новорожденных.

Кроме того, благодаря работе АИС "Медицинское свидетельство о рождении" запущена новая услуга по онлайн-подаче заявок на получение свидетельства о рождении через государственный портал электронных услуг "Тундук".

"При помощи реализованных цифровых решений в различных госорганах был проведен углубленный анализ данных, который выявил, что некоторые дети не получают своевременно свидетельства о рождении. В связи с этим Министерство здравоохранения, Министерство цифрового развития, Министерство труда, социального обеспечения и миграции проводят совместные работы в целях выявления семей, где дети не получили необходимые документы, подтверждающих их личность и статус новорожденных детей.

Комплекс проводимых мероприятий при поддержке цифровых решений направлен на улучшение системы регистрации рождений, обеспечение прав детей на получение свидетельств о рождении и гарантирование их равного доступа к гражданским правам и услугам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики"- говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/429636
Теги:
Минздрав, родильный дом, Кыргызстан, Свидетельство о рождении
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