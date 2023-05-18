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В Бишкеке наградили милиционеров, спасших девушку от суицида

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- Назгуль Абдыразакова
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Начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев наградил майора милиции Мирлана Турсунбекова и капитана милиции Бектура Нурбекова за проявленную смелость при спасении девушки, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, вышеназванные правоохранители являются сотрудниками УВД Свердловского района.

Напомним, 15 мая 2023 года в милицию поступило сообщение от неизвестной женщины о том, что ее дочь 2004 года рождения пытается совершить суицид с одного из многоэтажных домов, адрес которого не был установлен, но она показала ранее отправленное фото дочери о ее местонахождении. По приезду была обнаружена гражданка в висячем положении с 6 этажа. На что оперативники УВД Свердловского района отреагировали незамедлительно и спасли девушку.


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URL: https://www.vb.kg/429639
Теги:
ГУВД, награда, попытка суицида, герой, Бишкек, милиция
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