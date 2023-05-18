В Бишкеке наградили милиционеров, спасших девушку от суицида

Начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев наградил майора милиции Мирлана Турсунбекова и капитана милиции Бектура Нурбекова за проявленную смелость при спасении девушки, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, вышеназванные правоохранители являются сотрудниками УВД Свердловского района.

Напомним, 15 мая 2023 года в милицию поступило сообщение от неизвестной женщины о том, что ее дочь 2004 года рождения пытается совершить суицид с одного из многоэтажных домов, адрес которого не был установлен, но она показала ранее отправленное фото дочери о ее местонахождении. По приезду была обнаружена гражданка в висячем положении с 6 этажа. На что оперативники УВД Свердловского района отреагировали незамедлительно и спасли девушку.