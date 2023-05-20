Саипбаев: Конкурирующие течения ислама в одной стране - коктейль Молотова

Анализируя причины и происхождение целой цепи террористических очагов, охвативших мир, начиная от Украины и Приднестровья, и заканчивая катастрофической ситуацией в Афганистане, системный аналитик, историк, юрист, экономист Бактыбек Саипбаев, напоминает, что надо учиться работать, понимать религии, в первую очередь ислам. И напомнил цитату Карла Маркса, который подчеркивал социальную значимость религии. Но при этом эксперт говорит и том, что "не надо заблуждаться, что ислам оставит в покое неверующих, его основная концепция – вовлечение всех". А Кыргызстан уязвим, поскольку по чье-то злой воле в страну "впустили" всевозможные течения ислама...Он считает, что ситуация априори непредсказуема, и может быть использована кем-то со стороны".

"В мире началась "Большая игра №2". Фактически начинается новый передел мира и сфер влияния. Фактически идет борьба за транспортные коридоры. Англосаксы препятствуют созданию континентального коридора "Один пояс – один путь", в котором участвуют Китай и Россия. Ранее я уже говорил, что объединились русский медведь и китайский дракон в борьбе с британским львом и американским ослом. Мне говорят, что символ Америки – белый орлан, а не осел. Я говорю, что демократы – это все-таки ослы, я не знаю, как поведут себя республиканские слоны, но сейчас в борьбе участвуют демократы. Ситуация в мире будет обостряться и с точки зрения геополитики, и с точки зрения геоэкономики, потому что все хотят выжить, капитализм испытывает большие затруднения, фактически находится в терминальной стадии. Естественно, что в связи с этим роль религии будет расти, и нам это надо понять.

Я, как нас учили, начну с Маркса. Наверное, мало, кто помнит эту фразу. В советское время, ссылаясь на Маркса, говорили, что религия – это опиум для народа. На самом деле он говорил несколько иначе. "Религия – это сердце бессердечного мира, точно так же как дух бездушных порядков. Религия – это вздох угнетенной твари, религия – это опиум народа". Тем самым он подчеркивал социальную роль религии. Пока существует социальная несправедливость, пока все богатства земли находятся в руках одного процента населения нашей планеты, роль религии будет только расти.

Что происходит на Западе? Мы видим, что приходит в упадок христианствj, расцвет ЛГБТ, и появляется совершенно новая религия транс гуманизма, но это надо отдельно обсуждать, но фактически, это попытка подменить собой христианство.

Что происходит на Востоке? На Востоке есть молодая мировая религия ислам, которая возникла только в 7 веке. Причем, я всегда говорю о том, что ислам придет и в Европу, многие люди и в России станут мусульманами, потому что ислам – это самая социально справедливая религия, которая регламентирует жизнь человека, следит за богатыми людьми, как ни одна другая религия. Поэтому хотим мы или не хотим, ислам будет усиливаться, а значит, нам надо с исламом работать, он должен быть представлен в нормальных формах.

Но наши государственные органы сделали очень странную вещь, они запустили в страну все конкурирующие группировки ислама. Мы же знаем, что в исламе сейчас идет очень жесткая конкуренция. У нас сегодня есть несколько религиозных центров – это и Турция, и Саудовская Аравия, и Египет, и Иран. И среди них появляются религиозные экстремистские настроения. Пакистан – это другое, поскольку Талибан, ИЛИГ и прочие – это порождения западных спецслужб. Мы сейчас ломаем голову, как нам с этим бороться, но мы же сами запустили в республику все эти религиозные группировки. Если они в какой-то момент встанут, они начнут резать сначала друг друга в борьбе за власть, а потом придут к нам, чтобы нас обращать.

Не надо заблуждаться, что ислам оставит в покое неверующих, его основная концепция – вовлечение всех. Он очень просто делит мир – на верующих и неверующих, которых нужно обратить в веру. Конечная цель ислама – это всегда создание религиозных государств. И об этом нужно всегда помнить.

Почему у нашего духовенства такой слабый уровень образования? Кто нам мешает посылать на обучение в Бухару, в Казань или в Уфу, где очень сильные медресе? Почему они у нас учатся, где попало? То в Египте, то в Иордании, то еще где-то. А потом они начинают говорить диаметрально противоположные вещи. Это все задача государственных органов.

Все мы забываем, что терроризм – это ответ слабого сильному. И очень хорошо это продемонстрировала Украина. Украина явно слабее России, и поэтому она отвечает терактами. Грех, конечно, так говорить. Но в последнее время мы привыкли считать, что терроризм присущ только исламу. Если бы все прочитали Коран, то знали бы, что ислам – самая миролюбивая религия. Были религиозные экстремисты в Ирландии, Индии, Бангладеше и в Шри-Ланке. Сейчас появились террористы на Ближнем Востоке, взращенные западными спецслужбами в той же Сирии. Кстати, я вчера прочитал, что американцы теперь создают в Сирии какую-то специальную армию в очередной раз.

Сейчас вот, что получается, те же игиловцы не смогли найти приложение в Сирии, и перебрались в Афганистан, на границу к нам. Мы уже лет пять слышим, что часть из них пойдет ударом на Туркменистан, часть – на Таджикистан, а конечная их цель – Ферганская долина, где планируется создать халифат Фергана. Об этом, в основном, узбеки мечтают. Таджики мечтают о создании Великого Таджикистана при помощи афганских и советских таджиков, чему противостоит Горно-Бадахшанская область. В общем там целый клубок противоречий.

И что получается, выстраивается целая цепь террористических очагов. Начали с Украины, дальше пойдет Приднестровье. Это все делается западными спецслужбами. Там крупнейший склад боеприпасов. Дальше подключится Южный Кавказ – им нужно, чтобы воевали Армения с Азербайджаном, и чтобы в это впрягались Россия с Ираном, чтобы были противоречия с одной стороны и Турция – с другой стороны. Дальше будут "поджигать" Северный Кавказ, а потом дело и до территории бывшей советской Средней Азии дойдет – тут у Каракалпаки должны требовать независимость от Узбекистана – это раз. Таджики с кыргызами должны воевать за территории – это два. Поднять религиозных экстремистов-бородачей в Казахстане, как это было в январе 2022, – это три. Дальше все вместе должны пойти на помощь братьям-уйгурам, и вишенкой на торте станет Тайвань. Вот и получится дуга нестабильности. И она будет раздуваться, спецслужбы будут подливать керосин в каждый очаг напряженности. Мы должны быть к этому готовы, поскольку Кыргызстан окажется в самом центре всех этих событий. Поэтому надо принимать очень серьезные меры.

И нам надо об этом думать сейчас, немедленно. Не упуская из поля зрения новые виды террористических инструментариев. Например, биотерроризм.

Мы сейчас переживаем очень непростые времена, но очень интересный период истории, и нам надо быть начеку. А у нас почему-то какое-то в стране состояние расслабленности, благодушия.Как будто нигде ничего не происходит, и нам ничего не грозит", - заявил эксперт

Напомним, в Бишкеке прошла научно-практическая конференция: "Центральная Азия: вызовы международного терроризма и экстремизма в условиях формирования нового миропорядка и конституционные основы противодействия", организованная Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" в партнерстве с Институтом государства и права НАН КР и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.