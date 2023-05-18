В Оше начался VII Международный фестиваль эпосов народов мира (фото)

17 мая на центральной площади города Ош дан торжественный старт VII Международному фестивалю "Эпосы народов мира", посвященному 95-летию со дня рождения Чынгыза Айтматова и 125-летию Мухтара Ауэзова. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в церемонии открытия фестиваля приняли участие государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, вице-спикер Жогорку Кенеша Жамиля Исаева, первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев, генеральный секретарь ТЮРКСКОЙ Султан Раев, заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, полномочный представитель президента в Ошской области Эльчибек Джантаев, творческие коллективы и представители научных кругов из тюркоязычных республик ближнего и дальнего зарубежья, а также со всех регионов республики.

В рамках фестиваля состоялось открытие этно-деревни "Кыргыз кочу", а также выставки-ярмарки ремесленников, прошли традиционные мероприятия и обряды "Тундук которуу", "Тушоо кесуу".

Касмамбетов в рамках мероприятия выступил с посланием президента Кыргызской Республики, в котором отметил важное значение эпосов для развития общей культуры всех народностей, и имеющих общую историю.

Завершилось мероприятие праздничной культурной этно-программой с участием творческих коллективов Республики Казахстан, Республик Тыва, Саха-Якутия, Хакасия, артистов из Алтая (РФ), Кыргызской Республики.

Фестиваль продлится до 20 мая. В течение этого периода запланировано проведение научно-практического симпозиума ученых на тему "Айтуучунун тексти мезгил жана мейкиндик ченеминде, выступление фольклорных групп из Республик Хакасия и Тыва, организации национальных игр, конкурс этно-костюмов "Саркеч көчмөн".

В рамках торжественной церемонии закрытия VII Международного фестиваля эпосов народов мира 19 мая на центральной площади города запланирована организация итогового гала-концерта.