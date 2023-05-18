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Кыргызстанец хотел вывезти 6 тонн угля в Таджикистан, но был задержан

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Пограничники Баткенского пограничного отряда пресекли незаконный провоз угля через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"В ходе несения службы в местности Үч-көчө Баткенского района пограничники обнаружили автомашину Mercedes Benz Sprinter, которая направлялась в сторону Республики Таджикистан.

В рамках мероприятий по противодействию контрабандной деятельности пограничный наряд проследил за автомашиной.

Спустя некоторое время водитель автотранспорта – гражданин Кыргызской Республики С.у.Н., 1996 г.р., был задержан на линии границы в местности Мазар при выгрузке 6 тонн угля (150 мешков) в автомашину, которая находилась с таджикской стороны.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель, автомашина и уголь были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


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URL: https://www.vb.kg/429649
Теги:
Погранслужба, уголь, Кыргызстан
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