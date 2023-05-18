Китай будет дружить с Россией через Кыргызстан

Президент Садыр Жапаров находится в Китае с государственным визитом. Он намерен принять участие в работе саммита "Центральная Азия – Китай", провести двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином – в общем, программа пребывания Жапарова в Китае весьма насыщена и разнообразна.

Накануне визита президент Кыргызстана дал интервью китайской газете "Жэньминь жибао", в котором очень высоко оценил деятельность своего китайского коллеги и выразил надежду на долгую и прочную дружбу, на установление стратегического партнерства с КНР и выведение дружественных, открытых и доверительных двусторонних отношений на новый уровень.

Саммит действительно призван открыть новую страницу в истории отношений Китая и стран Центральной Азии. И это серьезный вызов другим мощным державам, практикующим такой же формат сотрудничества со странами Центральноазиатского региона (в первую очередь это США и Россия).

Буквально перед этим саммитом главы центральноазиатских государств в том же составе встречались в Москве. По мнению экспертов, это может говорить только об одном: на наших глазах происходит закладка фундамента под многостороннее и многоуровневое взаимодействие – и Центральная Азия призвана стать мостом, связывающим Китай и Россию.

Однако чего нам, кыргызстанцам, ожидать от стремительно набирающей обороты кыргызско-китайской дружбы? Чего здесь больше – благоприятных моментов или рисков, скрытых угроз?

- Мы живем в век глобализации. – комментирует молодой политик, политолог Амантур Манапбаев. – Мир стремительно меняется. Однополярный мир, который появился в результате саморазрушения Советского Союза, уже перестает существовать. На международной арене появились новые мировые центры развития.

На сегодня Китай выступает крупным торгово-экономическим партнером для почти 150 стран и выстраивает международные отношения с учетом интересов других государств. Это делает его надежным и справедливым партнером. Такой стиль работы ярко проявляется в ходе реализации инициативы председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс – один путь". С 2013 года годовой объем торговли между Китаем и странами вдоль маршрута увеличился с 1,04 триллиона до 1,8 триллиона долларов. А товарооборот между Китаем и Кыргызстаном в 2021 году составил 7,5 миллиарда долларов, что делает нашего соседа основным нашим торгово-экономическим партнером.

Китай является экономической опорой Кыргызстана. Кыргызстан имеет уникальную возможность транзитного потенциала. Как ближайший сосед Китая и в то же время член Евразийского экономического союза, он может служить мостом между двумя глобальными экономическими зонами.

Китай – один из самых дружественных соседей и близких партнеров Кыргызстана, об этом свидетельствует в том числе государственный визит в КНР президента Садыра Жапарова. А состоявшаяся в марте этого года успешная встреча президента Кыргызстана и господина Ма Синжуй говорит о высоком уровне двусторонних отношений.

Сотрудничество с Китаем улучшит инвестиционный климат и повлияет на экономических рост в Кыргызстане. Необходимо углублять и культурно-гуманитарный обмен. Расширять и развивать сеть совместных образовательных учреждений, институтов Конфуция. Создавать благоприятные условия для изучения в Кыргызстане китайского языка. Китай предлагает всему миру новый миропорядок, господствующими принципами которого являются равноправие, взаимовыигрышное сотрудничество, открытость и справедливость…

- Конечно, если имеешь дело с таким большим соседом, это вызывает определенный страх, - высказывает свое мнение экс-замминистра внутренних дел, бывший завотделом обороны и безопасности администрации президента Кыргызстана Дмитрий Федоров. - Китай, как, впрочем, и многие другие страны, не скрывает своих притязаний на мировое лидерство. Поэтому соответствующие специалисты должны просчитывать все риски и угрозы от такого сотрудничества – со всех сферах.

Китай – крупнейшая экономика в мире. По доле в реальном секторе она вообще номер один. Хотим мы или не хотим, но уехать от соседа мы не можем. И делать вид, что его не существует, - тоже не можем. Сосед богат. И богат не столько деньгами, сколько опытом. Поэтому наше соседство надо использовать с наибольшей пользой для себя.

Нам нужны инвестиции – как и любой стране. Именно инвестиции – в виде строительства современных заводов и фабрик, где будут использоваться новейшие технологии. Нам не нужны кредиты, которые просто проедаются. И пусть вернутся наши мигранты для работы на этих предприятиях.

Стоит ли реально бояться нашего соседа? Конечно, стоит. Бизнес и политика всегда требовали осторожности и расчета.

Есть ли цель у Китая поглотить Кыргызстан? Вряд ли. Достаточно вспомнить Монголию – страну, которая имеет большие запасы полезных ископаемых, огромную территорию и маленькое население. Монголия – самый близкий сосед Китая. Но в Монголии постоянно находится только около трех тысяч китайцев. Так что и Кыргызстану это вряд ли грозит.

Общеизвестны китайский прагматизм и долгосрочные планы. И мы не должны в этом уступать китайцам. А взаимовыгодное сотрудничество нам необходимо.