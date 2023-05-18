Члены "Автодружины" оштрафовали водителей такси на 15 тысяч сомов

Для соблюдения правил парковки на остановках общественного транспорта и в целях безопасности дорожного движения в Первомайском районе Бишкека продолжает работать отряд "Автодружина". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На этот раз, автодружина совместно с УПСМ и МТУ провели рейд около Западного автовокзала по Жибек-Жолу от М.Ганди до Кулиева.

В ходе инспекции составлено 5 протоколов в отношении водителей междугороднего такси на общую сумму 15 тысяч сомов.

Помимо этого, совместно с представителями западного автовокзала проведена разъяснительная работа с водителями по недопущению стихийной парковки.

Отметим, что всем извозчикам предложено альтернативное место внутри территории Западного автовокзала с комфортными условиями и минимальной платой за парковку".