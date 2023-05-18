ГКНБ по подозрению в коррупции задержан начальник МПТП "Достук" (видео)

ГКНБ КР по подозрению в коррупции задержаны начальник МПТП "Достук" Государственной таможенной службе при Министерстве финансов КР ГТС Н.А.Н., начальник ЖДТ города Ош К.Б.Ж. и начальник смены МПТП "Достук" ГТС при МФ КР Т.М.К.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что вышеуказанные лица на посту МПТП "Достук" в целях незаконного обогащения организовали устойчивую коррупционную схему по взиманию денежных средств с частных предпринимателей осуществляющих свою деятельность через указанное МПТП.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других должностных лиц причастных к данной коррупционной схеме. Ведется следствие".