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ГКНБ по подозрению в коррупции задержан начальник МПТП "Достук" (видео)

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР по подозрению в коррупции задержаны начальник МПТП "Достук" Государственной таможенной службе при Министерстве финансов КР ГТС Н.А.Н., начальник ЖДТ города Ош К.Б.Ж. и начальник смены МПТП "Достук" ГТС при МФ КР Т.М.К.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что вышеуказанные лица на посту МПТП "Достук" в целях незаконного обогащения организовали устойчивую коррупционную схему по взиманию денежных средств с частных предпринимателей осуществляющих свою деятельность через указанное МПТП.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других должностных лиц причастных к данной коррупционной схеме. Ведется следствие".


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URL: https://www.vb.kg/429652
Теги:
ГКНБ, ГТС, задержание, Кыргызстан
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