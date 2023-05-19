Мужчине спьяну почудилось террористка

3 февраля 2023 года в милицию поступил звонок: на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик какие-то женщины (предположительно таджички) оставили мину.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обыскали и обшарили каждый квадратный метр, но никакого взрывного устройства, как и следовало ожидать, не обнаружили.

Вскоре был задержан "террорист", ложно сообщивший о взрывчатке. Им оказался 40-летний уроженец Джалал-Абадской области, частный предприниматель, отец пятерых детей.

В суде (уголовное дело о телефонном терроризме рассмотрел Первомайский районный суд) обвиняемый Н.А. рассказал: накануне, 2 февраля, ездил с женой в село на праздник. Как водится, выпил. Причем выпивал до полпятого утра следующих суток. Немного протрезвев, поехал на работу. По дороге (по Бишкеку передвигался на троллейбусе) обратил внимание на женщину, показавшуюся ему подозрительной. Женщина была в темных очках для незрячих и с тростью. Вроде ничего особенного, однако не полностью трезвый Н.А. на всякий случай решил за ней проследить.

Женщина вышла на пересечении проспекта Чуй и Байтика Баатыра. Он вышел за ней. Женщина направилась к бульвару Эркиндик – и тут ему померещилось, что у нее в руках предмет, похожий на бомбу, мину или что-нибудь подобное…

Вину свою Н.А. признал и чистосердечно раскаялся.

Суд принял решение назначить Н.А. наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.