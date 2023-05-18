В Алматы эксперты обсудили санкции в отношении РФ и стран Центральной Азии

В Алматы состоялся Круглый стол, посвященный теме санкционного давления стран Запада на экономических партнеров и союзников России. Мероприяте прошло при информационной поддержке интернет-издания "РИДУС" в Казахстане.

Эксперты, экономисты, политологи и журналисты обсудили сложившуюся ситуацию, - когда, с одной стороны, торгово-экономические показатели стран ЦА за прошедший год свидетельствуют о явной выгоде для региона от сложившейся ситуации, а с другой стороны, растет число визитов западных эмиссаров, которые одновременно, обещают "золотые горы" и вводят вторичные санкции за торговлю и сотрудничество с Россией.

Журналист, политик и автор тг-канала "R. T. Niemeyer" из Германии Ральф Томас Нимайер заявил, что пример холодной войны показывает, что страны, выступающие в качестве моста между противостоящими блоками, получают наибольшую выгоду.

"Такими странами, например, были Югославия и Швейцария. И Казахстан сегодня может быть таким мостом между противостоящими странами. Мы также говорим об экономической перспективе. Казахстан и другие страны ЦА, находясь между Китаем, Россией и Западом, на территории Великого шелкового пути, могут сыграть важную роль в развитии этого пути", - сказал он.

Независимый политолог из Узбекистана Равшан Назаров в свою очередь отметил, что Восточную Европу приняли в клуб западных стран только потому, что это лимитрофы, и они нужны Западу в качестве санитарного кордона в отношении России.

"Мне не очень нравится выражение "поворот России на Восток". На самом деле это необходимо трактовать иначе. Это просто правильное осознание России своей идентичности. Россия всегда была страной евразийской.

Визит 7 президентов стран СНГ в Москву в праздник 9-го мая, это не просто дань памяти и почестей ветеранам войны, но еще и важный фактор связи постсоветских странах. Есть не только общее прошлое и настоящее, но предполагает общее будущее. И полноценное возвращение в это пространство таких стран как Грузия и Молдова уже совершенно не выглядит как геополитическая фантазия", - сказал он.

Политолог и руководитель Центра исследовательских инициатив "Ма"но" из Узбекистана Бахтиер Эргашев высказал мнение, что вторичные санкции против стран ЦА - это всерьез и надолго.

"Страны ЦА будут неизбежно включено в санкционное и контрсанкционное противостояние. Особенно, если учитывать, что ситуация на китайском направлении у Запада ухудшается. А это значит, что и антикитайские санкции будут неизбежно вводиться и они будут затрагивать и страны ЦА. Отметим тот факт, Россия и Китай являются крупнейшими торгово-экономическими партнерами Узбекистана, - свыше 20% внешней торговли приходится на Россию, и почти столько же на Китай. Нас загоняют в санкционную ловушку. И здесь необходимо трезво понимать, какие последствия могут наступить если власти стран ЦА под угрозой внешнего давления начнут сокращать экономические взаимоотношения со своими соседями. Это будут очень серьезные проблемы, для наших экономик и наших стран", - подчеркнул он в своем выступлении.

Политолог из Кыргызстана Бакыт Бакетаев посоветовал не драматизировать события.

"Тема санкций навевает определенные философские размышления. По Хантингтону сейчас происходит апогей конфликта цивилизаций. Мы должны привыкнуть к тому, что мы разделились на Запад и Восток. И в будущем мы будем жить в этой парадигме. Драматизировать эти процессы не нужно. Центральноазиатские республики относятся к восточной культуре и восточному миропониманию. И в будущем это будет еще резче проступать. Вскоре состоится саммит "5+1" в Китае, и мир будет все больше разделяться на две большие цивилизации", - сказал эксперт.