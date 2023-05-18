В жилом массиве "Келечек" строят детский сад на 100 мест

Управление капитального строительства мэрии города Бишкека строит детский сад в жилом массиве "Келечек".Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, общая площадь одноэтажного здания составляет 1314.14 м2, а площадь участка - 0,44 га.

В здании будут расположены игровая комната, буфет, кухня, раздаточная, спальня, туалет, приемная,

медицинский кабинет, кабинет руководителя, музыкальный и спортзал, кабинет методиста, служебные и технические помещения.

Подрядной организацией выполнены работы по каркасу здания – железобетонной колонне, ригелю и кровле.

В настоящее время ведутся подготовительные работы по возведению внутренних стен и кровли.