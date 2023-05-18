Сотрудники аэропорта "Каракол" незаконно реализовали спецоборудование

Расследуется уголовное дело в отношении руководства аэропорта "Каракол" по статье 210 УК КР (Присвоение или растрата вверенного имущества). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что должностные лица аэропорта "Каракол", преследуя личные корыстные цели, незаконно реализовывали спецоборудования и технику аэропорта лицам, которые в последующем извлекали из них драгоценные металлы.

Так, по результатам проведенных мероприятий и санкционированных обысков выявлена подпольная лаборатория в городе Каракол по аффинажу золота, которая в последующем была подтверждена экспертным заключением соответствующего профиля.

Следствие по делу продолжается.