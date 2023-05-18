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Представитель ИПИ: Будущее за цифровой логистикой

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- Виктория Гунгер
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Будущее за цифровой торговлей, цифровым миром и логистикой. Об этом на KazanForume заявил представитель Исламской палаты Ирана, передаёт из Казани спецкорреспондент VB.KG.

По его словам, будущее за веб-сайтами.

"Торговля через Интернет поможет нам снять или снизить издержки по складам и другой логистике. Мы от оптовым перейдем к индивидуальным закупкам. Причем, делать это будем моментально. Люди смогут покупать дешевле. Цифровая торговля и логистика - исполнения мечтаний миллиардов людей. Забудьте о простой торговле, будущее за цифровым мировом. Это наглядно показала пандемия, что мы можем вести бизнес в новых обстоятельствах", - сказал он.

Напомним, мероприятие KazanForum проходит в Татарстане 18-19 мая. Оно собрало на своей площадке множество представителей бизнеса со всего мира, включая представителей госорганов РФ.


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URL: https://www.vb.kg/429666
Теги:
торговля, Иран, Россия
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