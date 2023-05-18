Что делать, если плейлист часто надоедает – менять его быстро и бесплатно!

От всего, бывает, устаешь, одна и та же музыка в плейлисте не исключение. Чтобы найти новую, нужно время. Можно заморочиться, шазамить всё подряд время от мремени, собирать список по крупицам на форумах.

А можно использовать сервис Яндекс.Музыка, который поможет обновлять музыкальную дорожку за три секунды хоть каждый день.

Включите поток Моя волна. Нажмите кнопку Настроить (значок с тремя линиями в центре). Выберите занятие, характер и настроение

Для каждого "Моя волна" звучит по-разному: алгоритм учитывает тысячи факторов – ваши лайки, пропуск треков, время прослушивания и много-много других сигналов. Жанры лоу-фай, лаунж, чиллхоп, эмбиент и другие сменяются инструментальной музыкой и трансформируются вместе с вашим настроением.

Как подключить бесплатно

Сервис Яндекс.Музыка включен в пакет крутых услуг подписки "Яндекс Плюс", в котором есть КиноПоиск (сотни тысяч фильмов и сериалов), Букмейт (миллионы книг и подкастов) и скидка -10% на поездки в комфорте и бизнесе с Яндекс Go.

Чтобы получить возможность бесплатно* пользоваться всеми сервисами целых 90 дней, подключите любой тариф сети О! линейки perehodi.o.kg и активируйте подписку командой *090# или в приложении "Мой О!".

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Предложение действует только для абонентов новой линейки тарифов "Переходи на О!", ранее не оформлявших подписку "Яндекс Плюс". По истечении бесплатного периода в силу вступят стандартные условия. Подробнее на сайте o.kg.

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