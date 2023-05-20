Как Франция стала ближе к нам благодаря "Французскому Альянсу"

Если опираться на исторические данные, то тот французский язык, который мы сегодня знаем, стал формироваться приблизительно в 18 веке. Французы трепетно относятся к своей истории и культуре, и стараются прославлять свой язык во всем мире. Одной из таких французских организаций стала культурно-просветительская некоммерческая общественная организация "Alliance Française", целью которой заключается в распространении французского языка и культуры во всем мире.

Организация была создана 21 июля 1883 года по инициативе Поля Камбона, тогдашнего начальника штаба министра образования Жюля Ферри, и при поддержке комитета, в который входили такие личности, как Филипп Бертело , Жан Жюль Жюссеран , Фердинанд де Лессепс , Луи Пастер , Эрнест Ренан , Жюль Верн , Феликс Шарметан и Арман Колин.

Создание "Французского Альянса" было направлено на то, чтобы оправиться от поражения Франции в 1870 году. С этой целью было принято решение усилить французское культурное влияние за рубежом. Устав Альянса был аполитичным и нерелигиозным.

На сегодняшний день "Альянс Франсез" насчитывает 1072 представительства в 146 странах, где обучаются около 500 000 студентов. Отделения "Альянс Франсез" помимо деятельности по обучению французскому языку, выполняют и функции культурных центров, занимаясь организацией гастролей театральных коллективов и музыкальных ансамблей с родины Мольера.

Под патронажем организации приглашенные французские музыканты, актеры и хореографы проводят мастер-классы, устраивают выставки художники, организуются различного рода конкурсы.

C нами Франция ближе! гласит слоган "Французского Альянса" в Бишкеке, который был создан в 1993 году по инициативе Марии Султановны Акчекеевой, посвятившей всю свою жизнь преподаванию французского языка. В прошлом году она отпраздновала 50-летний юбилей работы в Кыргызском Национальном Университете им. Ж. Баласагына. В этом году "Французский Альянс" отмечает свой 30-летний юбилей. Кыргызстан был первой страной, в котором впервые открылся филиал организации среди стран Центральной Азии.

По словам Марии Султановны, их история начинается с письма генеральному секретарю "Альянс Франсез", господину Жану Харзичу. Внимательно изучив письмо, головной штаб в Париже, поддержал открытие филиала в Бишкеке и Фонд "Alliance Française" снабдил его оргтехникой и необходимой литературой для распространения французского языка и культуры. Был составлен устав и план работы.

За годы существования "Альянс Франсез" в Бишкеке были реализованы ряд успешных проектов и продолжается работа в этом направлении.

Команда состоит из десяти членов Административного совета, во главе которой стоит президент, а исполнительным органом является команда во главе с директором Бегаим Исраиловой. Альянс тесно поддерживает связь с другими организациями, которые выполняют аналогичную миссию в своих странах. В 2022 году совместно с коллегами из Астаны был адаптирован учебник французского языка Le français en action.

По словам Марии Султановны, французский язык в Кыргызстане оказался в трудном положении, так как во многих школах его убрали из школьной программы. Министерство образования закрыла олимпиаду, которая давала возможность учащимся вне конкурса поступать в университеты Франции. В таком положении в настоящее время находятся французский и немецкий языки. "Необходимо вернуть эту олимпиаду и молодежь будет заинтересована в изучении языка" - говорит Мария Ачикеева.

Активное участие в работе "Французского Альянса" принимает и Гузель Ишенова, которая в настоящее время работает помощником посла Франции в Кыргызской Республике и является секретарем Административного совета "Французского Альянса". Ранее она занимала должность директора "Французского Альянса" в Бишкеке. По ее словам, до 2014 года организация находилась в одном помещении с Ресурсным центром о современной Франции Бюро по культуре и сотрудничеству Посольства Франции в Казахстане и Кыргызстане, которое находилось в Алматы. В ноябре 2014 года Бюро по культуре и сотрудничеству было упразднено и "Французский Альянс" временно лишился ежегодной субсидии, выделяемой правительством Франции. В то время офис в Бишкеке был размещен в здании АГУПКР благодаря поддержке ректора Чингиза Шамшиева. Организации пришлось столкнуться со многими трудностями, но благодаря совместной работе команды за 9 месяцев при поддержке аудиторской компании Mazars, Pony Express и высококлассных специалистов "Французскому Альянсу" удалось выйти на новый уровень. В то время главой филиала в Бишкеке являлась Куннура Райымбекова.

28 ноября 2017 года был открыт зал "Альянс Франсез" в РБДЮ им. К. Баялинова. В церемонии приняли участие директор Департамента Континентальной Европы МИДа Франции Флоранс Манжэн и министр культуры КР Султанбек Жумагулов. Свой неоценимый вклад сделала и Жылдыз Бакашова, которая на тот момент являлась директором Национальной Библиотеки им. А. Осмонова.

Необходимо помнить, что "Французский Альянс" - это кыргызская организация, и она является прежде всего информационным центром для молодежи Кыргызстана, где они могут изучить французский язык, познакомиться с богатой и многогранной культурой европейской страны.

До сегодняшнего дня было реализовано множество проектов: семинары для преподавателей французского языка, недели Франкофонии, стажировки для студентов и преподавателей и различные культурные мероприятия. Также в 2021 году при Альянсе начал работать проект франко-немецкого культурного института, в рамках которого уже проведено несколько мероприятий: концерты, выставки, мастер-классы с участием французских и немецких партнеров. В ближайшее время данный институт начнет работать как самостоятельная организация.

Посол Франции в Кыргызстане является почетным президентом "Французского Альянса"

и посольством оказывается поддержка в виде ежегодной субсидии, в проведении экзаменов DELF-DALF и культурных мероприятий. Фактически, "Французский Альянс" является культурным оператором посольства ввиду отсутствия отдела по культуре в самом посольстве.

12 мая в честь 30-летнего юбилея Альянса в КР в Бишкеке состоялся концерт французской музыки симфонического оркестра под управлением Урмата Тентимишова. Зрители насладились популярными хитами Франции, как "Вечная любовь" Шарля Азнавура и Мирей Матье, "Я тебя люблю" Лары Фабиан, отрывком из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" и многими другими популярными музыкальными хитами, ставших уже классикой и через которые зрители знают и любят Францию.