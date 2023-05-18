Садыр Жапаров встретился с представителями крупного бизнеса Китая

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 мая, в городе Сиань в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику на встрече с представителями бизнес-сообщества КНР предложил им принять участие в реализации приоритетных проектов в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-службы главы государства.

Президент рассказал китайским предпринимателям о том, что Кыргызстан обладает большим инвестиционным потенциалом, созданы необходимые условия и защита инвесторов со стороны государства.

"Мы всегда рады прямому диалогу с представителями передового бизнеса, которые заинтересованы в укреплении торгово-инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Рад сообщить, что кыргызско-китайские отношения сегодня достигли нового качественного и содержательного уровня - всестороннего стратегического партнерства. Мы подписали "Совместную декларацию Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху". Плодотворность и результативность визита подчеркивает солидный перечень подписанных документов. Помимо упомянутой Совместной декларации, подписано порядка 20 соглашений, меморандумов, протоколов. Эти документы затрагивают практически все сферы двусторонних отношений, в том числе, торгово-экономическое сотрудничество", - рассказал Президент.

Глава государства отметил, что в ходе прошедшей встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Особый акцент был сделан на развитии торгово-экономических связей. По всем вопросам достигнут консенсус.

Китайская сторона выразила готовность содействовать реализации инфраструктурных, инвестиционных проектов в Кыргызстане. Таким образом, можно считать, что политическая поддержка со стороны высшего политического руководства Кыргызстана и Китая обеспечена.

Он подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в реализации совместных проектов, направленных на расширение сотрудничества в области транспорта, коммуникаций, энергетики, строительства, сельского хозяйства, туризма и других отраслей, представляющих взаимный интерес.

Как отметил Садыр Жапаров, ключевую роль в развитии двусторонних торгово-экономических отношений, инвестиционного сотрудничества играют кыргызско-китайская Межправительственная комиссия (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, а также Координационная группа "Кыргызстан-СУАР КНР" при МПК. В 2022 г. состоялись заседания этих механизмов, по итогам которых принят ряд документов, в частности, Программа среднесрочного и долгосрочного развития торгово-экономического сотрудничества между Кабинетом Министров Кыргызско? ? Рес публики и Правительством Китайской Народной Республики до 2030 года.

Президент обозначил основные цели Программы: развитие торгово-экономического сотрудничества, содействие увеличению взаимного товарооборота, либерализация торговли, обеспечение свободы передвижения капитала, расширение инвестиционного сотрудничества, развитие взаимосвязи таможенной, информационно-коммуникационной, транспортной и логистической инфраструктуры, развитие промышленной кооперации и производственных цепочек, а также продвижение и поддержка инициатив по развитию сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, в ? ?аст? ?ости по совместному строительству "Одного пояса - одного пути".

Говоря о государственной политике в области иностранных инвестиций, их защиты и гарантий, Садыр Жапаров отметил, что в Кыргызстане проводится наиболее либеральная, льготная на пространстве СНГ инвестиционная политика. Кыргызстан прилагает все усилия для создания благоприятного инвестиционного климата и бизнес-среды иностранным предприятиям, инвесторам и предпринимателям для ведения бизнеса, реализации совместных экономических проектов.

Он подчеркнул, что законодательство об иностранных инвестициях, в первую очередь, в области защиты интересов инвесторов соответствуют международным нормам. Инвестиции на территории Кыргызстана пользуются полной и безусловной правовой защитой в соответствии с Законом страны "Об инвестициях".

Кроме того, Президент рассказал китайским предпринимателям, что в Кыргызстане введена инвестиционная виза, сроки оформления виз инвестиционной категории до 5 лет - в случае вклада в экономику страны 10 млн сомов, и до 10 лет - в случае вклада в экономику страны 20 млн. сомов.

Помимо этого, Садыр Жапаров отметил, что в настоящее время между двумя странами созданы все необходимые условия для развития экономического сотрудничества.

"Между странами действует двустороннее Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций. Данное соглашение предоставляет китайским компаниям благоприятные условия для инвестирования в Кыргызстан. Действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения дает возможность китайским компаниям инвестировать в Кыргызстан, зная, что налогом они будут облагаться только один раз. Исходя из перечисленного, кыргызская сторона приветствует и приглашает китайские компании принять участие в ведении бизнеса в Кыргызстане" ;, - з? ?явил Президент, отметив, что в Кыргызстане один из приоритетов отдается развитию энергетической сферы, так как страна богата гидроэнергетическими ресурсами.

Глава государства пригласил иностранных, включая китайских партнеров, принять участие в реализации ряда крупных проектов по строительству ГЭС. В случае проявления, интереса, кыргызская сторона готова рассмотреть предложения и механизмы сотрудничества в реализации проекта строительства Камбар-Атинской ГЭС-1.

Садыр Жапаров особо акцентировал внимание на том, что в Кыргызстане идет постоянный процесс совершенствования законодательной базы для улучшения инвестиционного климата и привлечения инвесторов для развития возобновляемых источников энергии.

Он сообщил о разработанном и в 2022 г. принятом Законе "О возобновляемых источниках энергии". Данный Закон предполагает гарантированный выкуп электроэнергии сроком на 15 лет; недискриминационный доступ к сетям производителей электроэнергии с использованием ВИЭ; налоговые и таможенные льготы для производителей электрической и тепловой энергии вырабатываемой с использованием ВИЭ; равные условия деятельности для иностранных и местных компаний; возможности широкого сотрудничества в рамках ГЧП. Также предоставляются налоговые льг? ?ты для инвесторов при импорте оборудования ВИЭ.

Как отметил Садыр Жапаров, государственные электрические сети Кыргызстана требуют модернизации и инвестиций, так как ее основу составляет инфраструктура советского периода. В настоящее время в стране реализуются проекты по обновлению подстанций, ЛЭП и др. И в этом направлении приглашаются китайские компании принять участие в обновлении распределительных сетей, замене подстанций и других проектах.

"Мы знаем о повышенном интересе китайских компаний к проекту строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Этот проект является важным региональным проектом. Новый железнодорожный маршрут станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока. Данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Евросоюз. Проект обес печи т повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов. Реализация настоящего проекта будет иметь общий положительный социально-экономический эффект для стран региона", - заключил Президент Садыр Жапаров.

В ходе встречи представители бизнес-сообщества КНР интересовались возможностями для инвестирования в различные отрасли экономики Кыргызстана.

Они выразили заинтересованность в активизации сотрудничества и реализации совместных проектов с Кыргызстаном.

Во встрече с президентом Садыром Жапаровым принимали участие представители крупных компаний Китая в сфере строительства дорог и мостов, железных дорог, энергетики, транспорта, коммуникаций, информационных технологий, образования, туризма и др.