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Садыр Жапаров и Си Цзиньпин подписали Совместную декларацию

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Сегодня, 18 мая, в городе Сиань по итогам переговоров президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин подписали Совместную декларацию Кыргызстана и Китая об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

Кроме того, в рамках государственного визита в Китай подписан ряд двусторонних документов:

- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной помощи;

- Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2024-2025 годы;

- Протокол между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики о создании комиссии по научно-техническому сотрудничеству;

- Соглашение об установлении побратимских связей между городом Бишкек (Кыргызская Республика) и городом Тяньцзинь (Китайская Народная Республика);

- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики по предотвращению краж, тайных раскопок и незаконного ввоза и вывоза культурных ценностей;

- Соглашение между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания;

- Акт приема-сдачи между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики по проекту "Мобильный госпиталь", предоставленному за счет грантовых средств Правительства Китайской Народной Республики;

- Совместный План мероприятий по продвижению высококачественного развития торговли между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и Министерством коммерции Китайской Народной Республики;

- Меморандум о сотрудничестве в области средств массовой информации между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Пресс-канцелярией Госсовета Китайской Народной Республики;

- Меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по продвижению производственных мощностей и инвестиционного сотрудничества;

- Протокол о фитосанитарных требованиях к столовому винограду, экспортируемому из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;

- Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Кыргызским Национальным информационным агентством "Кабар" и Управлением КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках;

- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном создании культурных центров;

- План сотрудничества в сфере сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства и села Китайской Народной Республики на 2023-2025 годы;

- Меморандум о взаимопонимании между Национальной телерадиовещательной корпорацией Кыргызской Республики и Китайской медиа группой;

- Инвестиционное соглашение между Министерством энергетики Кыргызской Республики и компанией "China Power International Development Limited" о строительстве солнечной электростанции на 1000 мегаватт в Иссык-Кульской области;

- Соглашение о реализации проекта в сфере кинематографии по проекту сьемки совместного сериала "Далекий ветер Шелкового пути" между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и компанией "Shaanxi Tianhan Shengdian Film Company Ltd.";

- Соглашение о реализации проекта в сфере кинематографии по проекту сьемки совместного сериала "Бишкекская любовь" между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и компанией "Beijing Zhongyi Boyue Culture Media Co.";

- Инвестиционное соглашение между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Хэбэйским ООО Бай Доу Цзя по реализации проекта строительства завода по производству удобрений;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Международной организацией по стандартизации "Пояс и Путь" Альянс профессионального образования;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызской Республики и компанией "Universal Energy Co. Ltd.";

- Соглашение о намерении по сотрудничеству экспорта электроэнергии из Кыргызской Республики в Китай между Министерством энергетики Кыргызской Республики и компанией "TBEA";

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызской Республики и компаниями "China Energy International Group Co. Ltd." и "China Gezhouba Group International Engineering Co. Ltd.";

- Меморандум о взаимопонимании между Мэрией города Ош Кыргызской Республики и компанией "Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd." по проекту строительства мусороперерабатывающего завода;

- Соглашение между ОАО "ТНК "Шумкар" и компанией "Xian Yuanchao" о создании сборочного завода по производству тяжелых грузовиков и автомобилей специального назначения серии SHACMAN в Кыргызской Республике.


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URL: https://www.vb.kg/429671
Теги:
Китай, Си Цзиньпин, Садыр Жапаров
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