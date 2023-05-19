Садыр Жапаров: Хочешь разбогатеть – построй дорогу

Мы нацелены на укрепление политических контактов, ускоренное развитие торгово-экономических связей, объединение усилий в противодействии традиционным и новым угрозам и вызовам миру, безопасности, стабильности и развития в регионе. Об этом сегодня, 19 мая, заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на Саммите "Центральная Азия - Китай" в городе Сиань, в работе которого он принял участие в рамках своего государственного визита в Китайскую Народную Республику (КНР).

Перед началом Саммита состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран ЦА и Председателя КНР Си Цзиньпиня.

В своем выступлении Президент Садыр Жапаров подчеркнул символичность проведения первого Саммита Центральная Азия-Китай" в древней столице – городе Сиане. Именно в этом старейшем городе берет свое начало Великий Шелковый Путь.

"В этой связи хотел бы отметить, что в этом году исполняется 10 лет со момента провозглашения Председателем Си Цзиньпинем инициативы "Один пояс – один путь", которая приобрела глобальный охват и измерение. Эта инициатива особенно актуальна и востребована в наши дни. Убежден, что сегодняшний Саммит придаст новую динамику углублению и расширению традиционно дружественных отношений между нашими странами и Китаем", - сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что повестка Cаммита в полной мере отражает общие цели и стремление к многоплановому сотрудничеству во благо совместного развития.

"Кыргызская сторона готова к активной работе по всем направлениям взаимодействия в рамках Формата "Центральная Азия - Китай". Считаю важным отметить, что при подготовке сегодняшнего первого очного саммита наши китайские друзья проделали большую работу. Общими усилиями подготовлена и согласована "Сианьская декларация". Она призвана стать важным концептуальным документом, определяющим основные магистральные пути взаимодействия", - добавил Президент.

Глава государства обозначил, что в перечне договоренностей и инициатив по итогам Саммита предусмотрены конкретные решения и намерения по приоритетным сферам сотрудничества. Создаются более 10 механизмов и платформ для совместной работы, что свидетельствует о большом потенциале и востребованности Формата.

"Уверен, что эти документы отвечают интересам наших стран и общим интересам долгосрочного совместного развития. Вызывает интерес идея об учреждении специального органа – Секретариата, который мог бы координировать общую работу. Полагаю, что внешнеполитические ведомства наших стран предложат нам взаимоприемлемый и эффективный рабочий механизм", - сказал Садыр Жапаров.

Говоря в целом о центральноазиатском регионе, его потенциале, перспективах развития, Президент обратил внимание на некоторые моменты. В Кыргызстане в народе говорят: "Хороший сосед ближе дальнего родственника".

"Для всех нас высшее благо, что наши народы и страны с незапамятных времен и до сегодняшнего дня поддерживают прекрасные отношения с великим Китаем – нашим добрым соседом, надежным другом и партнером. Для наших стран это может стать большим преимуществом, если наш регион будет формироваться в качестве единого геоэкономического пространства, в котором успешно формируются все формы экономического сотрудничества и взаимодействия. Совместная реализация "Одного пояса-одного пути" Китая и его сопряжение с национальными стратегиями развития наших стран, уверен, дадут мощный экономический эффект", - подчеркнул Садыр Жапаров.

В этом контексте он отметил, что драйвером роста экономик Центральной Азии является развитие регионального транзитного, транспортного, логистического потенциала. Именно его первоочередное активное развитие стимулирует интеграцию в мировую экономику и обеспечит связанность внутри региона. Садыр Жапаров озвучил китайскую поговорку: "Хочешь разбогатеть – построй дорогу".

В этой связи Глава государства обозначил значимость проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", которая призвана стать важным звеном "Одного пояса-одного пути". Претворение в жизнь этого стратегического проекта выведет регион из транспортного тупика, соединит около 4-х миллиардов людей, расширит географию перевозок из Азии через Турцию в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки.

"С учетом тенденций формирования многополярности, важно, чтобы наш регион превратился в геополитического посредника, через который осуществляется благоприятное взаимодействие мировых центров влияния. Китай играет свою важную позитивную роль будучи одной из авторитетных и влиятельных мировых держав, имеющей созидательную позитивную повестку дня. Страны региона преуспеют, если будут осуществлять свое взаимодействие в качестве активно развивающихся сообществ, которые разделяют и придерживаются схожих культурных, историчес? ?их и традиционных ценностей и представлений. Аксиоматично, что укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, принятие практических мер по реализации в наших странах совместных инфраструктурных, социально-экономических проектов окажут самое благотворное влияние на устойчивое развитие, поддержание мира и стабильности в регионе. Можно отметить, что последствия пандемии коронавируса, а также угрозы введения отдельными странами санкций из-за российско-украинского конфликта, могут ? ? уже оказывают негативное влияние на экономику наших стран. Это требует от нас консолидации усилий в целях обеспечения экономического благополучия наших народов, укрепления безопасности, включая продовольственную и энергетическую", - добавил Президент.

Среди конкретных планов, которые указаны в перечне договоренностей, Садыр Жапаров отметил особую важность таких идей и задач как, разработка совместной Стратегии нового экономического диалога "Центральная Азия – Китай"; наращивание взаимосвязанности цифровой и "зеленой" инфраструктуры; создание Банка данных приоритетных "зеленых" инвестиционных проектов; распространение практики "экспресс-коридора" для таможенного оформления сельскохозяйственной и пищевой продукции на контрольно-пропускных пункта х; вз аимодействие в сфере "умного" сельского хозяйства, обмен опытом по внедрению водосберегающих, "зеленых" и высокоэффективных технологий.

Вместе с тем Глава государства обратил внимание участников Саммита на то, что в Кыргызстане предпринимаются практические шаги по улучшению инвестиционного климата, привлечению иностранных инвестиций. Кыргызстан работает по привлечению инвестиций в сферу сельского хозяйства, промышленности, транспорта, энергетики.

"Мы поддерживаем инициативу китайской стороны по созданию Инвестиционной и финансовой платформы "Центральная Азия-Китай". Кроме того, мы возлагаем большие надежды на эффективную и продуктивную работу создаваемых по итогам нашего Саммита новых платформ, таких как Механизмы совещания и встреч министров экономики и торговли, инвестиций и промышленности, сельского хозяйства, а также руководителей таможенных служб в рамках Формата "Центральная Азия – Китай". Важно предоставлять предприятиям и деловым кругам благоп рият ные условия для хозяйственной деятельности, ведения бизнеса, реализации совместных экономических проектов, устранять барьеры и препятствия в торгово-экономическом сотрудничестве. В этом ключе мы приветствуем создание Делового совета "Центральная Азия – Китай"", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Еще одним конкурентным преимуществом региона Центральной Азии, Президент назвал богатство природно-сырьевых, прежде всего, минеральных и энергетических ресурсов, огромный потенциал для совместного взаимовыгодного сотрудничества и развития.

"В Кыргызстане практически вся вырабатываемая энергия является "зеленой", поскольку приходится на гидроэнергетику. Мы пока задействовали только около 13% от имеющегося у нас потенциала. Для развития этого ключевого сектора нашей стране необходимы иностранные инвестиции, и мы готовы к самому тесному сотрудничеству в этой сфере. Мы предлагаем зарубежным компаниям рассмотреть свое участие в строительстве малых и средних гидроэлектростанций, возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Кыргызстане. С учетом того, что нашу элек? ?роэ? ?ергию мы можем поставлять в страны с совокупным населением свыше 2-х миллиардов человек, бесспорно получение больших не только материальных, но и экологических дивидендов для всего нашего региона. В этом ключе мы поддерживаем идею по созданию партнерских отношений "Центральная Азия – Китай" по энергетическому развитию. Наш регион обладает уникальной историей, богатым и многообразным культурным наследием и огромным потенциалом для сотрудничества. Наши страны и народы связывают множество исторических, культурных точек соп рико сновения, общность традиций, добрососедские отношения", - сказал он.

Глава государства добавил, что культурно-гуманитарное наследие Центральной Азии и Китая связано с бесценными шедеврами искусства, памятниками духовной и материальной культуры, величайшими мыслителями, которые внесли неоценимый вклад в мировую культуру. Важно приумножать совокупный гуманитарный потенциал и вести конкретную работу в сферах культуры, образования, науки, здравоохранения, туризма. Кыргызстан приветствует запуск Года культуры и искусства народов стран Центральной Азии и Китая и Молодежного фестиваля искусств "Ц ентр альная Азия – Китай".

Вместе с тем Садыр Жапаров отметил, что страны Центральной Азии и Китай, являясь государствами-учредителями, активно работают в рамках Шанхайской организации сотрудничества. По инициативе Узбекистана успешно заработала Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, юбилейная 5-я встреча которой планируется к проведению в Душанбе осенью этого года. В июле 2022 г. в городе Чолпон-Ате на 4-й встрече тремя странами подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, который п ризв ан укрепить добрососедские и дружественные отношения.

В этой связи Президент отметил, что Кыргызская Республика с момента обретения государственной независимости придерживается миролюбивой политики и проявляет конструктивный подход при решении вопросов пограничного урегулирования.

"Мы совместно с Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан успешно завершили делимитацию и демаркацию государственной границы. Совместно с Республикой Узбекистан успешно завершен вопрос делимитации кыргызско-узбекской границы. Сейчас мы с узбекскими коллегами активно работаем, чтобы завершить демаркацию границы. В таком же ключе, в духе дружбы и добрососедства мы настроены вести работу с Таджикистаном. Кыргызстан выражает поддержку инициативе китайской стороны по глобальной безопасности. Мы поддерживаем созид ател ьные идеи Председателя Китая Си Цзиньпина по Созданию сообщества единой судьбы человечества, инициативы по глобальному развитию и глобальной цивилизации. Мы высоко ценим важную роль и значение данных идей в реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития. Мы также высоко ценим активные усилия китайской стороны по созданию сообщества единой судьбы сопредельных стран. Думаю, что это внесет большой вклад в укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии", - за ключ ил Президент Садыр Жапаров.