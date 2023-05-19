Спортзал в селе Толок был построен с нарушениями, но был принят ДЖГС

В отношении ответственных работников Нарынского областного управления капитального строительства при Департаменте жилищно-гражданского строительства ГААСиЖКХ при Правительстве КР возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба государству. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"В ходе оперативных мероприятий установлено, что несмотря на то, что строительство со стороны ОсОО "ГлавПроектСтрой" спортивного зала СШ в селе Толок Кочкорского района Нарынской области было осуществлено с грубыми нарушениями норм и правил строительства, в 2019 году ответственными работниками Нарынского УКС данный объект он был принят в эксплуатацию как соответствующий строительным нормам.

Согласно заключенному между Нарынским УКС и ОсОО "ГлавПроектСтрой" договору на сумму 8 млн. 465 тыс. 306 сомов строительство спортивного зала производилось в период с 2017 по 2019 гг. Однако, фактически Нарынским УКС за указанный период было перечислено подрядчику 9 млн. 774 тыс. 768 сомов.

Согласно судебно-строительной экспертизы сумма нанесенного ущерба государству составила порядка 400 тысяч сомов.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению возможного дополнительного ущерба и других должностных лиц, причастных к данному факту".