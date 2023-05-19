Погода
$ 87.60 - 88.30
€ 94.85 - 95.85

Лидеры стран Центральной Азии и Китая приняли Сианьскую декларацию

354  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 19 мая, по итогам Саммита глав государств "Центральная Азия - Китай" в городе Сиань Китайской Народной Республики принята Сианьская декларация. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали данный документ.

Лидеры стран в теплой атмосфере дружбы и взаимопонимания всесторонне подвели итоги дружественных обменов между государствами Центральной Азии и Китаем, обобщив опыт многогранного взаимовыгодного сотрудничества, наметили ориентиры на дальнейшее взаимодействие и углубление сотрудничества.

Кроме того, в рамках Саммита подписаны следующие документы:

- Меморандум о взаимопонимании об индустриально-инвестиционном сотрудничестве "Центральная Азия – Китай";

- Меморандум о взаимопонимании по укреплению торгово-экономического сотрудничества в формате "Центральная Азия – Китай";

- Меморандум о взаимопонимании между государствами Центральной Азии и Китаем о сотрудничестве в области цифровой торговли;

- Меморандум о взаимопонимании по продвижению развития сотрудничества в области инфраструктуры и инженерного строительства в формате "Центральная Азия – Китай";

- Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма совещания министров сельского хозяйства "Центральная Азия – Китай";

- Положение о работе механизма встречи руководителей таможенных служб в формате "Центральная Азия – Китай";

- Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области ввоза и вывоза карантина животных и растений между компетентными органами в формате "Центральная Азия – Китай";

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании Делового совета "Центральная Азия – Китай".

После церемонии подписания Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с заявлением для СМИ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429682
Теги:
Китай, Центральная Азия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  