Лидеры стран Центральной Азии и Китая приняли Сианьскую декларацию

Сегодня, 19 мая, по итогам Саммита глав государств "Центральная Азия - Китай" в городе Сиань Китайской Народной Республики принята Сианьская декларация. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали данный документ.

Лидеры стран в теплой атмосфере дружбы и взаимопонимания всесторонне подвели итоги дружественных обменов между государствами Центральной Азии и Китаем, обобщив опыт многогранного взаимовыгодного сотрудничества, наметили ориентиры на дальнейшее взаимодействие и углубление сотрудничества.

Кроме того, в рамках Саммита подписаны следующие документы:

- Меморандум о взаимопонимании об индустриально-инвестиционном сотрудничестве "Центральная Азия – Китай";

- Меморандум о взаимопонимании по укреплению торгово-экономического сотрудничества в формате "Центральная Азия – Китай";

- Меморандум о взаимопонимании между государствами Центральной Азии и Китаем о сотрудничестве в области цифровой торговли;

- Меморандум о взаимопонимании по продвижению развития сотрудничества в области инфраструктуры и инженерного строительства в формате "Центральная Азия – Китай";

- Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма совещания министров сельского хозяйства "Центральная Азия – Китай";

- Положение о работе механизма встречи руководителей таможенных служб в формате "Центральная Азия – Китай";

- Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области ввоза и вывоза карантина животных и растений между компетентными органами в формате "Центральная Азия – Китай";

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании Делового совета "Центральная Азия – Китай".

После церемонии подписания Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с заявлением для СМИ.