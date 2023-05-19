Новый уровень мошенничества. В Узбекистане стали продавать фейковых котов

Мошенники в Узбекистане продолжают придумывать все новые способы обмана жителей. Один из последних – продажа фейковых животных на платформе Olx, сообщает местные СМИ.

В правоохранительные органы обратилась 57-летняя жительница Чиланзарского района Ташкента. Она сообщила, что связалась с незнакомым ей лицом на платформе Olx, чтобы приобрести породистого кота. Продавец предложил женщине перечислить аванс за покупку на карту, а после того, как она отправила ему полмиллиона сумов, заблокировал ее.

В ходе следствия стало известно, что данное преступление совершила 27-летняя жительница Самарканда. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 пункту "г" статьи 168 (мошенничество с использованием информационной системы, в том числе информационных технологий) Уголовного кодекса.

Злоумышленнице грозит тюремный срок от 5 до 8 лет.