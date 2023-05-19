Акылбек Жапаров провел встречу со своим коллегой из Казахстана

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в город Алматы для участия во Втором экономическом форуме "Европейский союз-Центральная Азия" встретился с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также "сверили часы" по реализации договоренностей, достигнутых по итогам прошедших в прошлом году визитов на высшем и высоком уровнях.

Глава кабмина Акылбек Жапаров отметил, что благодаря совместным усилиям, все имеющиеся вопросы на повестке кыргызско-казахстанского сотрудничества детально обсуждаются и решаются в духе взаимопонимания, доверия и взаимной поддержки. "Взаимно пришедшие в прошлом году визиты придали дополнительный импульс развитию нашего отношений. Уверен, что наша сегодняшняя встреча также даст хорошую возможность обсудить и определить дальнейшие пути и перспективы двустороннего сотрудничества", - сказал Акылбек Жапаров.

В свою очередь, Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов с удовлетворением отметил высокий уровень сложившихся двусторонних отношений между двумя государствами.

Главы правительств двух стран обменялись мнениями по предстоящим двусторонним мероприятиям, проведение которых запланированы на второе полугодие текущего года. В частности, запланировано проведение официального визита Президента Кыргызской Республики в Республику Казахстан, очередного 11-го заседания кыргызско-казахстанского Межправительственного совета, Первого заседания кыргызско-казахстанского межрегионального форума.

В завершение встречи стороны взаимно выразили приверженность дальнейшему укреплению и расширению союзнических отношений и стратегического партнёрства между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан".