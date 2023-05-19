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В Бишкеке прошла международная акция "Ночь музеев"

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- Айжан Мамбеталиева
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Ежегодно Международный день музеев, 18 мая, во многих странах проходит международная акция "Ночь музеев". В 2023 году к этой традиции присоединились более 145 стран мира.

Девиз акции в этом году – "Музеи, устойчивость и благополучие".

Совместно с партнерами и спонсорами в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева провели массовые мероприятия на бесплатной основе для широкого круга посетителей с 17 до 22 часов.

С 12 часов дня в этот день на улице прошла ярмарка "Хан-Базар". Игра на австралийской трубе -диджериду (барабанные палочки), ритмы бубна звучали во дворе музея, а также прошло много интерактивных игр для детей с раскачиванием на гамаках под малазийские песни. В кинозале музея состоялся концерт классической музыки.

Все желающие смогли принять участие в мастер-классах по керамике от Toi-Art и Фонда образовательных инициатив. На гончарных кругах смогли создать свои первые произведения под руководством опытных керамистов. Также во время акции в музее можно было попробовать свои силы в вышивке, квиллинге и научиться скоростному вязанию.

В залах экспозиции прошли поэтические вечера на кыргызском и русском языках.

Учащиеся художественного училища Чуйкова и Академии художеств рисовали и лепить скульптурные портреты желающих.

Как отмечают организаторы, многие программы, которые прошли в этот день в рамках акции "Ночь музеев" ориентированы на молодежь и детей, ведь очень важно сегодня дать правильное художественное образование подрастающему поколению.

Дни музеев начали отмечать задолго до создания единого международного праздника. Например, в Европе и в Российской Империи первые упоминания "дня музеев" датируются второй половиной XVIII века - периодом, когда государства начали активную просветительскую деятельность.

Интернациональный же праздник своим появлением обязан Международному совету музеев (International Council of Museums, или ICOM), созданному в 1946 году.

В 1977 году состоялась 11-я глобальная конференция Международного совета музеев, которая проходила в двух городах СССР - Москве и Ленинграде. Именно на ней было принято решение об учреждении Международного дня музеев.

Решение об учреждении праздника - Дня музеев, было принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев, проходившей в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в 1977 году.

В 1992 году впервые была предложена общая тема Международного дня музеев. С тех пор она ежегодно разрабатывается экспертами Международного совета музеев. Тема этого года – "Музеи, устойчивость и благополучие".

Директора музея ИЗО Айгуль Мамбетказиева, приветствуя собравшихся на праздник горожан отметила, что этот праздник не только для музейных сотрудников, но и всех горожан и гостей столицы. И сказала, что девиз акции нынешнего года – устойчивость и благополучие. А музеи будут процветать только тогда, когда будут любители этого искусства.

"На сегодняшний день музей – это и храм, и форум и мы надеемся, что это и место для приятного времяпровождения", - сказала она.

Кстати, по традиции в этот день в музее открываются новые выставки и этот год не стал исключением. В музее открылась выставка венгерского художника Иштвана Ороса.


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URL: https://www.vb.kg/429688
Теги:
акции, искусство, музей, культура, Кыргызстан
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