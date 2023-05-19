Мужчина украл у жительницы Кемина лошадь и корову. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 18 апреля 2023 года в милицию обратилась жительница села Борду о принятии мер в отношении неизвестных лиц которые в ночь на 15 апреля 2023 года из сарая дома похитили корову и лошадь.

Данный факт был зарегистрирован по статье 205 (кража) уголовного кодекса КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин А.Т. 1987 года рождения, который водворен в ИВС.

Следствие по делу продолжается.