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Мужчина украл у жительницы Кемина лошадь и корову

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- Назгуль Абдыразакова
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Мужчина украл у жительницы Кемина лошадь и корову. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 18 апреля 2023 года в милицию обратилась жительница села Борду о принятии мер в отношении неизвестных лиц которые в ночь на 15 апреля 2023 года из сарая дома похитили корову и лошадь.

Данный факт был зарегистрирован по статье 205 (кража) уголовного кодекса КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин А.Т. 1987 года рождения, который водворен в ИВС.

Следствие по делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/429689
Теги:
задержание, Кеминский район, скотокрадство
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