В Бишкеке с сольной программой выступит 10-летняя Амира Бекбалаева

10-летняя Амира Бекбалаева будет петь сольную программу в сопровождении Большого симфонического оркестра мэрии города Бишкек под управлением Урмата Тентимишова. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в её исполнении прозвучат сложнейшие оперные арии, классический кроссовер, романсы и песни.

"Программа готовилась 2 года. Гостями удивительного концерта будут известные оперные певцы нашей республики.

Ждём вас в воскресенье, 28 мая, в национальном центре детей и юношества "Сейтек" . Начало в 15:00 часов. Подробности по номеру: 0555-51-00-70"- говорится в сообщении муниципалитета.