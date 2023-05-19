В Бишкеке пройдет бесплатный семинар для родителей и преподавателей

19 мая в Бишкеке состоится семинар от профессора университета Фукуока и президента японской компании "Copel" дошкольного образования, Нобуюки Оцубо по методикам воспитания, основанным на новейших достижениях науки о "развитии".

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, организаторами мероприятия выступают Кыргызско-японская школа "Tensai", Кыргызско-японский центр @krjc_kg и Министерство образования КР.

Время проведения семинара: 14:30-16:30

Место проведения: главный корпус, КГУ имени И. Арабаева, научная библиотека, 2 этаж.

Вход свободный по предварительной записи по номеру: +996 501 416 666