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В КР начался прием документов на стипендию "Эл Умуту"

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство образования и науки сообщает о начале приёма документов на международную стипендию президента Кыргызской Республики "Эл үмүтү".

По его данным, в конкурсе могут участвовать граждане, имеющие подтверждение о безусловном зачислении на академическое обучение в вуз из списка 100 лучших университетов:

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно прочитать на сайте.

Документы принимаются с 1 по 30 июня 2023 года онлайн и оригиналы необходимо сдать в кабинет № 311 министерства образования и науки, г Бишкек, ул. Касыма Тыныстанова, 257.


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URL: https://www.vb.kg/429692
Теги:
образование, стипендия, Кыргызстан
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