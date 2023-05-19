В КР начался прием документов на стипендию "Эл Умуту"

Министерство образования и науки сообщает о начале приёма документов на международную стипендию президента Кыргызской Республики "Эл үмүтү".

По его данным, в конкурсе могут участвовать граждане, имеющие подтверждение о безусловном зачислении на академическое обучение в вуз из списка 100 лучших университетов:

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно прочитать на сайте.

Документы принимаются с 1 по 30 июня 2023 года онлайн и оригиналы необходимо сдать в кабинет № 311 министерства образования и науки, г Бишкек, ул. Касыма Тыныстанова, 257.