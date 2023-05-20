Граждан КР просят не оставлять скот вблизи линии прохождения границы

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики в последнее время фиксирует увеличение количества фактов бесхозного выпаса мелкорогатого, крупнорогатого скота и лошадей вблизи линии прохождения государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба

В случае перепаса животных/скота на территорию сопредельных государств пограничники проводят кропотливую работу по их возвращению: проводятся переговоры между пограничными представителями по участкам ответственности, привлекается значительное число военнослужащих для поиска животных.

К примеру, в последние двое суток пограничники управления ПС ГКНБ КР по Иссык-Кульской области зафиксировали 2 факта бесхозного выпаса лошадей вблизи кыргызско-казахстанской госграницы в местности Каркыра.

В соответствии с пунктом 1 статьи 429 "Нарушение режима Государственной границы Кыргызской Республики (влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц – 170 расчетных показателей)" на владельцев лошадей - 8 человек был наложен административный штраф.

Пограничная служба ГКНБ КР призывает граждан не оставлять животных/скот без присмотра, постоянно контролировать его выпас и не подпускать к линии государственной границы.

В случае допущения вышеуказанных нарушений владельцы будут привлечены к административной ответственности и с них будут взысканы денежные штрафы.

При переходе скота на территорию сопредельного государства граждане не должны принимать самостоятельных мер по его возвращению, им следует обратиться в ближайшее пограничное подразделение для решения вопросов согласно законодательству Кыргызской Республики.