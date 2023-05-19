Будьте на связи в путешествии всего за 90 сомов

Интернет за границей – незаменимый атрибут путешествия или деловой поездки. Не везде встретишь бесплатный вай-фай, поэтому следует позаботиться о подключении роуминга. Точно пригодится – вдруг заблудитесь, надо и карту посмотреть, и такси вызвать, да мало ли что ещё.

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Рассмотрим, что такое 1 МБ в роуминге и на что может его хватить?

1 мегабайт позволит вам написать примерно полсотни сообщений или поговорить пару минут в любом мессенджере. Конечно, фильмы и "тяжёлые" фото лучше оставить "на потом" и отключить автообновление приложений через мобильные данные, иначе ваш смартфон может самостоятельно выходить в интернет и обновлять их.

Помощь за границей

По этой ссылке вы узнаете, как отправить весточку родным, если вдруг вообще остались без средств на балансе. 24/7 доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700. Стоимость пакетов указана с учетом НДС и НсП. Дополнительную информацию можно найти на сайте o.kg в разделе "Интернет-роуминг".

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