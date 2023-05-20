Нотариус и судоисполнитель незаконно переоформили имущество на 30 млн сомов

Генеральной прокуратурой по результатам проверки по обращению жительницы города Бишкек О.Я. выявлен факт злоупотребляя должностными полномочиями со стороны Государственного нотариуса Первомайской нотариальной конторы Бишкека и должностных лиц столичного филиала ГУ "Кадастр" и Отдела службы судебных исполнителей по Первомайскому району. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"Установлено, что несмотря на то, что квартира и жилой дом, расположенные в центральной части Бишкека, являются совместной собственностью гражданки О.Я. и её бывшего супруга ныне покойного И.Н. государственный нотариус Первомайской нотариальной конторы и должностные лица Бишкекского филиала ГУ "Кадастр" и Отдела службы судебных исполнителей по Первомайскому району в нарушение действующего законодательства путем предоставления незаконного свидетельства о праве на наследство гражданину Российской Федерации С.Н. незаконно переоформили вышеупомянутые недвижимые имущества на него.

В результате, путем незаконного снятия ареста на имущество, гражданин Российской Федерации С.Н. смог реализовать квартиру и жилой дом на сумму более 30 млн. сомов и выехать за границу.

По данному факту надзорным органом возбуждено уголовное дело статье 337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследования".