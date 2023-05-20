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Нотариус и судоисполнитель незаконно переоформили имущество на 30 млн сомов

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Генеральной прокуратурой по результатам проверки по обращению жительницы города Бишкек О.Я. выявлен факт злоупотребляя должностными полномочиями со стороны Государственного нотариуса Первомайской нотариальной конторы Бишкека и должностных лиц столичного филиала ГУ "Кадастр" и Отдела службы судебных исполнителей по Первомайскому району. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"Установлено, что несмотря на то, что квартира и жилой дом, расположенные в центральной части Бишкека, являются совместной собственностью гражданки О.Я. и её бывшего супруга ныне покойного И.Н. государственный нотариус Первомайской нотариальной конторы и должностные лица Бишкекского филиала ГУ "Кадастр" и Отдела службы судебных исполнителей по Первомайскому району в нарушение действующего законодательства путем предоставления незаконного свидетельства о праве на наследство гражданину Российской Федерации С.Н. незаконно переоформили вышеупомянутые недвижимые имущества на него.

В результате, путем незаконного снятия ареста на имущество, гражданин Российской Федерации С.Н. смог реализовать квартиру и жилой дом на сумму более 30 млн. сомов и выехать за границу.

По данному факту надзорным органом возбуждено уголовное дело статье 337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследования".


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URL: https://www.vb.kg/429699
Теги:
нотариус, Бишкек, прокуратура
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