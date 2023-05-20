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В Бишкеке за вымогательство задержан участковый

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке Службой внутренних расследований МВД КР задержан участковый уполномоченный милиции УВД Ленинского района С.О. по факту

систематического вымогательства и получения денежных средств от владельца одного из массажных салонов Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Участковый уполномоченный ОВД Ленинского района С.О. получал ежемесячную плату в размере 4 тыс.сомов за "крышевание" массажного

салона на протяжении последних двух лет. Кроме того, в ноябре 2021 года сотрудник милиции путем запугивания должностным положением взял у владельца массажного салона 3000 долларов США.

Денежные средства ежемесячно поступали на банковскую карту электронного кошелька "О деньги". Задержан он был у одного из терминалов при обналичивании денежных средств в размере 5 тыс.сомов, которые поступили

ему на банковскую карту.

По данному факту Следственной службой МВД КР возбждено уголовное дело по ст. 343 (Вымогательство взятки) Уголовного кодекса Кыргызской

Республики. МВД КР продолжает принимать меры по выявлению таких сотрудников, коррумпированных нечистоплотных милиционеров. В настоящее время продолжается работа по выявлению и пресечению преступлений коррупционного и иного характера, совершаемыми отдельными сотрудниками ОВД.


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URL: https://www.vb.kg/429700
Теги:
вымогательство, Бишкек, МВД
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