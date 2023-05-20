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В Бишкеке суд вынес приговор "телефонному террористу"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма и, изучив все обстоятельства дела, суд признал виновным подсудимого Н.А.А.. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

"Предыстория: 3 февраля 2023 года в 6:21 часов в службу 112 поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик в Бишкеке. В последующем информация не подтвердилась.

По данному факту были зарегистрированы материалы в АИС ЕРП по признакам преступления предусмотренного статьей 259 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" Уголовного кодекса КР.

В результате проведенных специальных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных ГКНБ КР, был установлен гражданин КР Н.А.А., 27.08.1982 года рождения, который в ходе следствия признался в содеянном из хулиганских побуждений.

ГКНБ КР отмечает, что подобные действия являются уголовно наказуемыми, так как в соответствии со статьей 259 Уголовного кодекса КР заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей либо наступления тяжкого вреда, наказывается исправительными работами на срок от одного до трех лет или штрафом от 500 до 1000 расчетных показателей, или лишением свободы на срок до пяти лет".


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URL: https://www.vb.kg/429706
Теги:
суд, телефонный террорист, Бишкек
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