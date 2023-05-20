В аэропорту Оша у двух иностранцев обнаружили 20 тысяч фальшивых долларов

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий выявлен устойчивый канал перевозки поддельных банкнот иностранной валюты в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"17 мая 2023 года ГКНБ КР во взаимодействии с Оперативной таможней ГТС при МФ КР при попытке пересечения КПП "Ош-Аэропорт" задержаны двое иностранных граждан А.Ф.Ш., 1986 г.р., и Н.Ш.Ш., 1988 г.р., прибывшие из Турецкой Республикии у которых обнаружили фальшивые банкноты иностранной валюты в размере 20 тысяч долларов США.

По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по ст.233 ч.2 п.1 УК КР (Подделка денег и ценных бумаг) в рамках которого проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по выявлению других причастных лиц", - говорится в сообщении ГКНБ.