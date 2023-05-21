В Кыргызстане молодые солдаты весеннего призыва приняли присягу

20 мая 2023 года в войсковой части 73809 Министерства обороны Кыргызской Республики состоялась торжественная церемония принятия военной присяги молодым пополнением весеннего призыва. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

"В этот день клятву на верность Родине дали более 150 молодых граждан Кыргызстана.

В течение трех недель новобранцы, под руководством опытных офицеров, старшин и сержантов проходили усиленную программу боевой подготовки в рамках курса молодого бойца. Молодые воины изучали требования Общевоинских уставов, осваивали азы строевой, физической и тактической подготовки, тем самым подготавливая себя к дальнейшему добросовестному исполнению воинских обязанностей.

Торжественное мероприятие началось с возложения венков к памятнику погибшим при защите Родины. Также были организованы показательные выступления военнослужащих части с оружием, знание ими приемов рукопашного строя, а также подготовлен праздничный концерт силами художественной самодеятельности части. Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем".