Анджелина Джоли объявила об открытии собственного модного дома

Американская актриса Анджелина Джоли запустила модный дом под названием Atelier Jolie с целью поддержки беженцев и уязвимых групп, сообщает ИА "Анадолу".

"Я создаю место для творческих людей, где они могут сотрудничать с квалифицированными и разнообразными портными, модельерами и ремесленниками со всего мира. Зачем просто покупать дизайн другого человека, если можно создать себя самому? Мы все можем коллекционировать, ценить и находиться под влиянием дизайна других людей. Но высшая форма самовыражения – и я считаю, что она самая веселая, – это создавать для себя", - говорится в заявлении Джоли, опубликованном на ее личной странице в Instagram.

Концепция модного дома Atelier Jolie предполагает, что клиенты будут разрабатывать дизайн одежды, а портнихи - воплощать их идеи.

Для создания уникальных изделий будут использоваться неиспользуемые материалы.

В команду бренда войдут мастера разных национальностей и социально-экономического происхождения, в том числе беженцы и люди из других "уязвимых групп". "Проект поможет делиться богатством культурного наследия и поддерживать развитие (модных) инициатив", сообщила голливудская актриса. У клиентов также будет возможность отремонтировать старую одежду.