Погода
$ 87.45 - 88.28
€ 94.55 - 95.55

Анджелина Джоли объявила об открытии собственного модного дома

236  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Американская актриса Анджелина Джоли запустила модный дом под названием Atelier Jolie с целью поддержки беженцев и уязвимых групп, сообщает ИА "Анадолу".

"Я создаю место для творческих людей, где они могут сотрудничать с квалифицированными и разнообразными портными, модельерами и ремесленниками со всего мира. Зачем просто покупать дизайн другого человека, если можно создать себя самому? Мы все можем коллекционировать, ценить и находиться под влиянием дизайна других людей. Но высшая форма самовыражения – и я считаю, что она самая веселая, – это создавать для себя", - говорится в заявлении Джоли, опубликованном на ее личной странице в Instagram.

Концепция модного дома Atelier Jolie предполагает, что клиенты будут разрабатывать дизайн одежды, а портнихи - воплощать их идеи.

Для создания уникальных изделий будут использоваться неиспользуемые материалы.

В команду бренда войдут мастера разных национальностей и социально-экономического происхождения, в том числе беженцы и люди из других "уязвимых групп". "Проект поможет делиться богатством культурного наследия и поддерживать развитие (модных) инициатив", сообщила голливудская актриса. У клиентов также будет возможность отремонтировать старую одежду.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429716
Теги:
кино, мода, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  