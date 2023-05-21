Китай предоставит Центральной Азии помощь на 3,7 миллиарда долларов

Китай предоставит Центральной Азии помощь на сумму 3,7 миллиарда долларов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане, сообщает РИА новости.

"Китай предоставит странам Центральной Азии финансовую помощь и бесплатную поддержку на сумму 26 миллиардов юаней (3,7 миллиарда долларов), чтобы помочь сотрудничеству Китая с центральноазиатскими странами, а также развитию стран Центральной Азии", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.

Он добавил, что Китай создаст план по научно-техническому взаимодействию с Центральной Азией в сфере борьбы с бедностью, а также будет поощрять китайские компании, которые имеют бизнес в Центральной Азии, создавать в регионе больше рабочих мест.

Саммит "Китай - Центральная Азия" 18-19 мая проходил в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов.