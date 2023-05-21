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Зумрад Сабитова: Быть мамой – работа 24 часа в сутки и 365 дней в году

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 21 мая, День матери и 11 лет назад в этот день Амир стал настоящим подарком для своей мамы Зумрад Сабитовой.

Зумрад 52 года, она мама четверых сыновей и Амир самый младший. Мальчик родился в срок, развивался как и все обычные дети. В 3 месяца он получил прививку АКДС, а на следующий день, без каких-либо симптомов впал в кому. Малыша поместили в реанимацию, а когда состояние стабилизировали, невропатолог озвучил вердикт – энцефалитный паралич. Несмотря на прогнозы врачей Амир начал ползать в 2 года, а около 4 лет сделал свои первые шаги.

Каждый год жизни мальчика добавляет новые недуги: энцефалит, ДЦП, гемиплегия, киста головного мозга, эпилепсия, ЗРП.

Амир прихрамывает, но ходит и посещает реабилитационный центр "Оберег". Парнишка очень активный, принимает участие во всех мероприятиях центра.

"Быть мамой – огромная работа, 24/7 и 365 дней в году. Я всегда боялась, чтобы мои мальчики не оступились, чтобы не связались с плохой компании, чтобы у них не появились плохие привычки. Они посещали спортивные секции, старший вольной борьбой занимался, второй – греко-римской, Амирчик тоже любит бороться, братья научили. Думаю, мое воспитание связано с физическим трудом, даже Амирчика учу этому, он вещи свои убирает, пусть и не так, как надо, но старается. Когда человек больше занят физически, то на глупости времени и сил не остается", - рассказывает Зумрад Сабитова.

Она также рассказывает, что с особенным сыном не всегда бывает легко, мальчик требует постоянного внимания, нужно найти к нему подход, быть на его волне, а это не всегда просто. Потому руки у мамы частенько в синяках, так Амирчик проявляет недовольство. Но мама мальчика говорит, что это ерунда, ведь есть такие тяжёлые дети, которые не могут ходить, выражать свои эмоции, разговаривать.

Амир – любопытный ребенок, любит кататься на троллейбусе по городу. С мамой они садятся на конечной и едут до другой конечной остановки. И так пару раз. Мальчик смотрит в окно, рассматривая городские дороги, умеет этот особенный парнишка своим позитивом и любознательностью располагать людей к себе. Пассажиры с удовольствием с ним знакомятся и беседуют. После таких прогулок Амир всегда довольным возвращается домой.

Зумрад эже рассказывает, что сын любит большие машины и целыми днями занимается грузовыми перевозками, транспортирует свои игрушки из комнаты в комнату.

"Конечно, растить особенного ребенка совсем не просто, порой бывает очень трудно, но, наверное, я держусь благодаря семье. У нас были трудные времена, муж один работал, старшие сыновья еще были маленькими, а тут малыш, который требовал постоянного лечения. Сейчас старшие помогают, они уже взрослые – 30, 27 лет и 23 года. Амирчик растет в заботе и любви. Старшие братья всячески балуют и обожают, порой так обнимают и зацеловывают, что Амир от них смеясь отбивается. Что делает меня счастливой? Некоторые думают, что женщинам для счастья так много надо, но это не так. Мне для счастья нужен покой и гармония в семье. Тогда и на душе спокойно. И конечно, главная моя опора - любящий муж, которого я тоже очень люблю, всегда об этом говорю и ни капли этого не стесняюсь", - говорит она.

У Зумрад Сабитовой есть девиз по жизни, которому ее в детстве научил отец, а сейчас она учит этому своих сыновей: "Люби мечту и она обязательно сбудется". Семь долгих лет семья жила на съемных квартирах. Сыновья тогда еще маленькими были и тоже уставали от переездов с места на место, спрашивали, когда же будет свой дом. А она им говорила, что у них обязательно будет самый большой, уютный и красивый дом. Мальчишки мечтали, как посадят цветы во дворе, малину, плодовые деревья. Восемь лет назад дом приобрели и воплотили в нем все свои мечты.

В Первый детский хоспис Зумрад эже с сыном пришли 4 года назад и обрели в нем еще одну семью, большую и любящую, которая всегда подставляет плечо в нужный момент, поддержит и поможет. Вот и сегодня, в День матери, в хосписе устраивают праздник для всех особенных мам, на хрупкие плечи которых легла эта ответственность – быть главным человеком для своих особенных деток, сражаться с болезнями, отвоёвывая для них счастливое детство, верить, поддерживать и надеяться.


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URL: https://www.vb.kg/429723
Теги:
дети, праздник, Бишкек, Кыргызстан, хоспис
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