Мунара Кудайберген кызы: Ребенок смотрит на мир глазами матери

Ежегодно в третье воскресенье мая в Кыргызстане отмечается День матери. Мама четверых детей, Мунара Кудайберген кызы рассказала корреспонденту vb.kg, что значит для нее быть мамой и как она воспитывает дочерей и сына.

Мунара уже становилась героиней наших публикаций, когда маленькому Искендерчику необходим был ИВЛ-аппарат, чтобы поехать из больницы домой. У мальчика симптомы, похожие на СМА, дышать ребенок сам не может. Тогда на беду семьи откликнулись десятки неравнодушных людей и такой необходимый прибор заказали в России. В итоге Искен смог поехать домой, где его окружили заботой и любовью. Мунара говорит, что только с появлением этого особенного мальчика осознала всю ценность и роль материнства.

Женщина подчеркивает, что мамы особенного ребенка особо нуждаются в моральной поддержке и добром слове.

"Хочу сказать спасибо сотрудникам Первого детского хосписа. Сразу после больницы мы пошли туда и нас приняли как родных, во всем помогли, научили пользоваться аппаратом. Все сообщество хосписа в тот момент помогало нам, мы так благодарны", - говорит она.

"По правде говоря, муж никогда не просил родить ему сына, у нас уже росли три прекрасные дочки, которых он просто обожает. А я очень хотела, чтобы у нас появился и мальчик, грезила о том, что у нас будет сынок, которого мы будем баловать. Сейчас осознаю, что в тот момент молила бога о долгожданном сыне, а надо было просить для ребенка здоровье…", - рассказывает мама мальчика.

Появление особенного малыша в семье разделила жизнь семьи на "до" и "после", у всех поменялись ценности и взгляды.

"С дочками не было особых проблем и потому всю роль материнство и всю ответственность я поняла с появлением сына. Ребенок видит мир глазами матери, когда у меня плохое настроение, сын это чувствует и тоже становится беспокойным. Стараюсь при нем всегда улыбаться и быть в хорошем настроении. Быть мамой особенного ребенка – тяжелое испытание, но у меня растут еще дочки, про которых тоже нужно помнить. В будущем и они станут мамами, будут воспитывать своих детей и учить их тому, чему сейчас научатся у меня. Вырастить достойного человека, дать ему хорошее образование, привить ему ценности, вселить уверенность в своих силах – целое искусство. Когда родился Искендер я себе слово дала, что научусь быть такой мамой, которая сумеет вырастить счастливых и успешных людей", - говорит моя собеседница.

Женщина вспоминает эпизоды своего детства, о том, как сама росла в многодетной семье, где помимо нее было еще два брата и сестра. Несмотря на все сложности дети ни разу не слышали от мамы жалоб или упреков. Вечерами, вспоминает Мунара, они собирались за столом, обсуждали как прошел день, кушали приготовленные мамой вкусности и беседовали обо всем на свете. Она также говорит, что второй мамой для нее стала свекровь, от которой она научилась благодарности судьбе за все, за каждую, казалось бы, мелочь. За окном хорошая погода, разве не прекрасно? Сегодня дети здоровы и улыбаются – это счастье. Сегодня, в День матери, они тоже соберутся за столом, приготовят праздничный ужин и скажут друг другу самые важные слова.