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США объявили о новом пакете военной помощи Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая прибыл в Хиросиму для участия в саммите "Большой семерки". В рамках саммита он встретился с президентом США Джо Байденом. Это их третья встреча с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, сообщает Медуза.

Администрации президентов сообщили о новом пакете военной помощи Украине от США. Поставка на общую сумму 375 миллионов долларов включает: дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы Javelin и AT-4, противотанковые управляемые ракеты TOW и прочую технику и оборудование.


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URL: https://www.vb.kg/429726
Теги:
США, Украина
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