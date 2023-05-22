США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая прибыл в Хиросиму для участия в саммите "Большой семерки". В рамках саммита он встретился с президентом США Джо Байденом. Это их третья встреча с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, сообщает Медуза.

Администрации президентов сообщили о новом пакете военной помощи Украине от США. Поставка на общую сумму 375 миллионов долларов включает: дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы Javelin и AT-4, противотанковые управляемые ракеты TOW и прочую технику и оборудование.