ГКНБ: Пресечена незаконная игорная деятельность

В результате организации следственно-оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела выявлена деятельность незаконных азартных игорных заведений со стороны ОсОО "Р.Г." без соответствующих разрешительных документов, под видом предоставления услуг криптобиржы и криптомайнинга. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проведенных обысков обнаружено крупная сумма денежных средств поступающих от незаконной деятельности.

Кроме того, задокументированы факты сокрытия фактических доходов в целях уклонения от уплаты соответствующих налоговых платежей .

В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц причастных к вышеуказанной преступной деятельности, а также суммы ущерба нанесенного республиканскому бюджету.