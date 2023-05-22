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ГКНБ: Пресечена незаконная игорная деятельность

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- Бермет Таалайбекова
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В результате организации следственно-оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела выявлена деятельность незаконных азартных игорных заведений со стороны ОсОО "Р.Г." без соответствующих разрешительных документов, под видом предоставления услуг криптобиржы и криптомайнинга. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проведенных обысков обнаружено крупная сумма денежных средств поступающих от незаконной деятельности.

Кроме того, задокументированы факты сокрытия фактических доходов в целях уклонения от уплаты соответствующих налоговых платежей .

В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц причастных к вышеуказанной преступной деятельности, а также суммы ущерба нанесенного республиканскому бюджету.


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URL: https://www.vb.kg/429728
Теги:
ГКНБ, казино, налоги, деньги
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