Главного тренера сборной КР по футболу представят на пресс-конференции

23 мая в Бишкеке состоится пресс-конференция, посвященная назначению главного тренера Национальной сборной Кыргызской Республики по футболу. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, 2 мая текущего года КФС подписал соглашение со словацким специалистом Штефаном Тарковичем, утвержденного Национальной сборной Кыргызской Республики по футболу.

Как отмечает союз, в январе 2024 года Национальная сборная Кыргызской Республики во второй раз в своей истории выступит в финальной стадии Кубка Азии, куда обеспечила себе путевку в прошлом году. В рамках подготовки к данному азиатскому первенству, сборная примет участие в первом международном чемпионате Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA Nations Cup). В групповой стадии (группа "Б") которого сыграет против Национальных сборных команд Афганистана и Ирана, 10 и 16 июня соответственно на стадионе им. Д.Омурзакова.

Матчи группы "А", Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана пройдут в городе Ташкент с 11 по 17 июня.

В предстоящей пресс-конференции примут Национальной сборной Кыргызской Республики Кыргызского футбольного союза – Медербек Сыдыков.

Участники пресс-конференции ответят на вопросы журналистов , расскажут о планах команды и новом тренерском штабе Национальной сборной команды.